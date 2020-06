Novou letní světelnou výstavu Bioluminiscence, která bude ve večerních hodinách zářit do tmy, má nachystanou Pavilon skla v Klatovech.

Výstava Bioluminiscence rozzáří galerijní zahradu Pavilonu skla. | Foto: archiv PASKu

Autorem instalace je pětice mladých pražských výtvarníků GoJo. Umělci umístí do hnízd na větve stromů v galerijní zahradě skleněná vejce. Ta získají schopnost luminiscence, která je známá například u světlušek. Experimentální instalace byla původně určena jen pro jeden hudební večer, ale její kvalita ji předurčila k dalšímu životu. V zahradě pavilonu se projekt dostává do zcela nových souvislostí, v nichž se přirozeně prolíná sklo a příroda. O komplikované cestě k výslednému efektu podají svědectví fotografie umístěné na panelech v chodbě jezuitské koleje. V PASKu je otevřeno každý den od 10 do 17 hodin.