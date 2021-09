Do 19. září¶

Ilustrační | Foto: Archiv čtenářů Deníku

Již jen do neděle bude v klatovském muzeu zpřístupněna návštěvnicky poměrně úspěšná výstava nazvaná Retro. Byla připravena jako ukázka socialistického bydlení v tehdejším panelovém domě. Expozici ve výstavním sále doplňují na chodbě přízemí vzorky dobové elektroniky ze 60.-80. let minulého století, v přednáškovém sále dále ukázky mincí a papírových platidel ze druhé poloviny minulého století. Děti mají rovněž možnost prohlédnout si hračky z minulé doby. U příležitosti Dnů evropského dědictví dále muzeum připravilo na sobotní odpoledne od 13 do 17 hodin příležitostnou výstavu zápalkových nálepek ČSR a ČSSR z období let 1949-1989.