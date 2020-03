Klubového divadla si budou moci užít diváci i v Klatovech. Představení se budou odehrávat ve Falcon klubu.

Divadlo s Petrou Johansson v klatovském Falcon klubu. | Foto: Pavla Lankusová

„Na sobotu 7. března přivezeme do Klatov s divadlem Blama, s kterým také hraji, představení Upír ve sklepě. Jde o hororovou komedii. K vidění bude ve Falcon klubu, který jsem si oblíbila. Na velkém divadelním jevišti se toho hraje tady už hodně a já mám ráda klubovou kulturu. Když jsme zde hráli první představení, tak to mělo velký ohlas, protože to bylo malé a blízké. Vše bylo na dosah,“ řekla herečka Petra Johansson z Klatov.