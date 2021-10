Český zpěvák a hudebník Tomáš Klus zavzpomíná ve spolupráci s Pamětí národa na zakázané a exilové písničkáře z doby před sametovou revolucí. Přesunutý akustický koncert, jenž se uskuteční v pátek 1. října v kulturním domě v Klatovech, bude rozdělen do dvou fází. První, dopolední, bude určená jen pro školy a žáci si během ní vyslechnou vzpomínky od pamětníků, kteří povyprávějí o tom, co znamenalo dělat muziku v období normalizace. Večer potom Klus odehraje koncert pro veřejnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.