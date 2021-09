Přednáška o rabínu Gustavu Sicherovi se koná zítra od 18 hodin ve Společenském sále městské knihovny Klatovy. Vstupné je dobrovolné. Sicher se narodil v roce 1880 v Klatovech, vystudoval zde gymnázium a později působil jako rabín v Náchodě a v Praze. Od roku 1947 zastával jako vrchní zemský rabín posthlavy českého židovstva. Podílel se na prvním překladu tóry do češtiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.