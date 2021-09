15. září, Nýrsko

Ilustrační | Foto: Deník/repro

Městská knihovna Nýrsko pořádá ve středu 15. září od 18 hodin besedu o Černobylu. Tomáš Kubeš přiblíží katastrofu jaderné elektrárny. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně… S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Vstup je 90 korun. Organizátoři doporučují předprodej v IC Nýrsko, kapacita je omezena.