KDY: 22. a 24. ledna

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno

V Sokolovně v Sušici se 22. ledna od 19.30 hodin můžete těšit na divadelní představení Čarodějky v kuchyni, které pojednává o tom, co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí do televizní kuchařské show. Hned 24. ledna se můžete na divadlo vydat znovu, a to do tamního kina, ale tentokrát na představení Přes přísný zákaz dotýká se sněhu v podání Divadla Čejetice. Představení začne v 19.30 hodin.