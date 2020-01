KDY: 10. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno

Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou zcela odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. To vše uvidíte v příběhu Čas pod psa, který bude v pátek 10. ledna od 19.30 hodin v klatovském divadle.