Pracovníci městské knihovny pozvali tohoto spisovatele a básníka do refektáře jezuitské koleje, kde čtenářům přiblíží skrytou tvář šumavské krajiny. Pořadatelé slibují dostatek výtisků z zakoupení i možnost podpisu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.