KDY: 1. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

V 17.30 hodin vše zahájí koncert Václava Noida Bárty, v 17.55 hodin diváci uvidí videoprojekci k výročí města, protože v roce 2020 budou Klatovy slavit 760 let od založení. Poté už bude následovat proslov starosty města Rudolfa Salvetra a následně velký ohňostroj, po kterém bude pokračovat koncert. Vše si ale vyžádá také různá omezení a bude i jedna novinka. Odpaliště ohňostroje bude v prostoru levého dolního rohu náměstí, čili před restaurací TEP. Na rozdíl od předchozích let bude tentokrát pódium umístěno až do horní části náměstí spolu s projekční plochou. Tam bude i občerstvení.