KDY: 23. listopadu

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě do 15 let

V průvodu bude nejvíce čertů na jednom místě v západních Čechách. Tuto podívanou můžete zažít v sobotu 23. listopadu od 16 hodin na ostrově Santos v Sušici. Během doprovodného programu si poslechnete Kabát revival Plzeň, vystoupí The Čerti a taneční skupina Power. Na místě bude velkoplošná obrazovka, finské louče, jarmark, pekelný fotokoutek a na závěr se rozzáří ohňostroj. Vstup bude umožněn už od 14 hodin. Vstupné bude pro dospělé za 100 Kč a pro děti do 15 let za 50 Kč.