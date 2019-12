KDY: 8. prosince

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: neuvedeno

Zámek v Chudenicích se vrátí v neděli 8. prosince v čase a zavede své návštěvníky na zámek a do podzámčí během jednoho Štědrého večera. Připraveny jsou hrané příběhy z historie, které pro návštěvníky připravili ochotníci z Klatovska. Tentokrát o hodně poetické prohlídky. Návštěvníci se projdou svátečně vyzdobeným zámkem a dozvědí se i to, co se o Vánocích tehdy jedlo. Prohlídky se konají od 10 do 15 hodin.