KDY: 28. listopadu

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: dobrovolné

V městské knihovně v Klatovech se 28. listopadu od 18 hodin bude konat přednáška na téma Černobyl. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak dnes vypadá zakázaná zóna a jaké jsou příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. To vše a mnohem více bude návštěvníkům vyprávět fotograf Tomáš Kubeš.