Katedrála sv Bartoloměje v Plzni. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

To, že má Plzeň nejvyšší kostelní věž v České republice je známá věc. A pro mnohé Plzeňany je nejen symbolem města, ale také symbolem doby vánoční. Od devadesátých let se na Štědrý den se soumrakem z jejího ochozu ozývají nejznámější české i světové vánoční koledy a melodie. Dlouhá léta Koncert z věže organizoval s finanční podporou Nadace 700 let města Plzně Jan Kvídera a hráli hudebníci pod vedením legendárního Oty Hellera. Před několika lety došlo ke generační obměně a třetím rokem se zaplněné náměstí na Štědrý den těší z vánoční atmosféry a melodií dechové kapely BAND Františka Kubaně ml. I přes nepříznivou situaci, která souvisí s protiepidemickými opatřeními se podaří i letos tento zážitek, i když trochu jinak, zájemcům zprostředkovat.