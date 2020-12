Americký filmový herec a komik, dramatik, scénárista, režisér, producent a jazzový klarinetista Woody Allen se narodil do židovské rodiny 1. prosince 1935 jako Allan Stewart Konigsberg ve čtvrti Bronx v New Yorku.

Pro někoho totální podivín a pro jiné génius měl od dětství zálibu v kouzlení a ve hře na klarinet (oběma koníčkům zůstal věrný dodnes). V šestnácti letech začal psát vtipy a gagy do lokálních novin, v sedmnácti si zvolil pseudonym Woody Allen. Střední školu absolvoval v roce 1953 a ve studiu pokračoval na newyorské univerzitě, následně na City College Of New York. Ani v jedné z nich ovšem dlouho nepobyl, studium ho jednoduše nebavilo.

Tvůrce gagů a fórků

Měl ale štěstí televizní a roz- hlasová společnost NBC jej angažovala jako scenáristu. Souběžně s tím se začal prosazovat jako tvůrce vtipných gagů a fórků pro komiky, psal povídky a spolupracoval s karikaturisty v časopisech.

První film, který vznikl podle jeho scénáře, nese název Co je nového, kočičko? (1965). Allen si v něm zahrál po boku Petera Sellerse, Petera O'Toolea nebo Romy Schneiderové mládence Victora, který si neumí „nabalit“ slečnu. Jako režisér pak debutoval nízkorozpočtovým japonským špionážním thril- lerem Co je nového, kotě? (1966), jenž je natočený s anglickými dialogy a předabovaný americkými herci. Od té doby chrlí autorské filmy (až na malé výjimky) každý rok.

K jeho vůbec nejúspěšnějším snímkům patří Annie Hallová (1977), ověnčená čtyřmi Oscary. Allen se v ní objevil v ústřední dvojici s Dianou Keatonovou, kterou se ve filmu snaží přesvědčit, aby s ním žila. Vůbec poprvé si s Keatonovou, svou někdejší múzou, zahrál v komedii Láska a smrt (1975), jež se odehrává v carském Rusku a je parodií na mohutné historické fresky typu Vojna a mír.

Po období filmů s Dianou Keatonovou přichází v 80. letech éra snímků s jeho další životní partnerkou, herečkou Miou Farrowovou (Sex noci svatojánské, Purpurová růže z Káhiry, Hana a její sestry, Povídky z New Yorku, Manželé a Manželky).

Pověsti mimořádně pilného autora nezůstal nic dlužen ani v novém tisíciletí. Do svých titulů začal obsazovat i mladší generaci herců a hereček, jako například Jasona Biggse a Christinu Ricci v romantické komedii Cokoliv (2003) či Scarlett Johanssonovou v dramatu Match Point hra osudu (2005).

V květnu 2008 měl na filmovém festivalu v Cannes premiéru film Vicky Cristina Barcelona, v němž se objevil Javier Bardem po boku už zmíněné Johanssonové a Penélope Cruzové, která za roli Maríe Eleny obdržela Oscara a cenu BAFTA pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Za zmínku stojí jistě i novější snímky Půlnoc v Paříži (2011) s Owenem Wilsonem, Rachel McAdamsovou či Marion Cottilardovou, Jasmíniny slzy (2013) s Cate Blanchettovou nebo Kolo zázraků (2017), v němž exceluje Kate Winsletová.

Sexuální skandál

U producentů, kritiků i diváků narazil až s filmem Deštivý den v New Yorku (2019), který odmítla společnost Amazon uvést kvůli Allenovu obvinění ze znásilnění. To proti němu v minulosti vznesla jeho adoptivní dcera Dylan Farrowová. Od umělce se záhy distancovala řada jeho kolegů-herců i studií. Ten však sexuální napadení popřel, žádný přečin neprokázala ani policie.

„Místo toho zjistili, že pravděpodobně bylo zranitelné dítě vycvičeno, aby vyprávělo příběh, který ho naučila rozzlobená matka (Mia Farrowová, pozn.) během složitého rozchodu,“ uvedl Woody Allen v prohlášení.

Filmař, jehož renomé se povážlivě otřáslo v základech, nicméně stále platí za jednoho z nejúspěšnějších v branži. Jeho příběhy vyhledávají i divadelní diváci k těm v Česku hojně uváděným patří například hry Zahraj to znovu, Same, Sex noci svatojánské, Mocná Afrodité či Prokletí nefritového škorpiona.