Bylo to jenom stresem, nebo jste to cíleně plánovala?

Byla to taková sranda. Týden před tím, než došlo k rozchodu s tatínkem kluků, jsem si objednala hubnoucí koktejly. Pořád jsem si posunovala datum, kdy s nimi začnu, ale protože to bylo po covidu a vraceli jsme se do divadel, bála jsem se, že se nevejdu do kostýmu. Ten rozchod celé hubnutí uspíšil. Ani jsem nevěděla, že ty koktejly budou mít takový rychlý účinek.

Rychle jste po nich zhubla?

Pomáhaly mi v tom, že jsem alespoň něco jedla. Většinou, když máte stres, moc nejíte, to byl i můj případ. Pak už jsem jíst mohla, ale začalo mě to bavit a dostala jsem se na svou „tlustou“ váhu před klukama. Teď už víc hubnout nechci, protože se bojím, že mi tzv. rupne ksicht. (smích) Protože vím, že když hodně zhubnu, propadnou se mi lícní kosti. I když jsem byla tlustá, měla jsem pořád relativně štíhlý obličej, ale tohohle se bojím.

Před klukama jste byla ještě hubenější?

Měla jsem tak o pět kilo míň, a když jsem dělala Kleopatru, tak ještě o deset. To už byl úplný extrém.

Velké téma jsou u vás i vlasy. Vždycky zveřejníte nějakou proměnu a spustí se lavina názorů…

Vlasy jsem zkrátila, ale nechávám si je dorůst, protože si to Tadeáš přeje. Ale přiznám se, že úplně nechci být princezna s dlouhými vlasy, musím to trochu korigovat. Ty krátké vlasy mě bavily, celý život jsem si je přála a díky covidu jsem si je i vyzkoušela.

Je něco, do čeho byste už nešla?

Zjistila jsem, že už nechci mít tmavé vlasy, i když jsem původně tmavovlasá. Už jsem vyzkoušela všechny experimenty. To, co lidi dělají v pubertě, já dělám teď. Tenkrát jsem na to neměla koule. (smích)

Šla byste do krátkých vlasů a platinové blond, i kdyby nebyl covid?

Ne. Jak už byla asi třetí vlna, věděla jsem, že nás zase čeká půl roku pauza, proto jsem se k tomu odhodlala. Platina mě bavila, jenže vám to ničí vlasy, takže jsme je ostříhali, pak ještě víc a pak jsem je obarvila na tmavo, což nebylo úplně ono. Možná, kdybych měla současnou váhu, vypadalo by to líp.