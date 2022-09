Jak jste si užila letošní prázdniny? Měla jsem to tak půl napůl, trochu pracovně a také jsem měla příležitost být se svým synem a s rodinou, za což jsem moc ráda.

Od září bychom vás měli vidět na Primě, prozradíte, v jakém seriálu?

Aktuálně točím seriál Dobré zprávy a také mám natočený seriál Pod hladinou. Prima začátkem srpna představila i další podzimní pořady, kam jsem se přišla podívat, protože na sledování televize nemám moc čas. Zhruba vím, co se děje, ale vždycky když to mám takhle hezky koncentrovaně, je to lepší.

I když moc nesledujete televizi, pokud máte chvilku a chuť, co si s oblibou pustíte?

Hodně teď sleduju se synem animáky, zrovna nedávno jsme byli na filmu Mimoni 2. (smích) A hodně mám také ráda japonské animované filmy, ty opravdu zbožňuju. Mám pocit, že mají pro děti úžasný přesah. Jsou krásné zpracované, navíc plné moudrosti, na kterou nejsme v pohádkách zvyklí, takže se na ně rozhodně doporučuju podívat.

Stále žijete s rodinou v Krkonoších?

Ano, už nebydlíme v Praze, přesunuli jsme se do Krkonoš, takže neustále pendluju mezi těmito dvěma lokacemi, což je úžasně nepraktický (smích), ale na druhou stranu i báječný a jsem za to ráda, je to takový protipól.

Vyrůstala jste jako městská, nebo vesnická holka?

Jsem městské dítě, ale nevyrůstala jsem v Praze. Jsem z Brna a vždycky jsem si myslela, že jsem městský člověk, přesto teď žiju v Krkonoších a jsem tak spokojená.

Syn dojíždí do školy?

Syn chodí do školy v Krkonoších, i všechny kroužky má tam, takže dojíždění nám v tomto směru naštěstí odpadá.

Je něco, co byste si do konce roku chtěla ještě splnit?

Ani ne, mám pocit, že jsem si už všechno splnila. Byla jsem v Chorvatsku u moře, moc ráda plavu, je to pro mě taková alfa a omega. Vždycky se musím o těch prázdninách hodně vyplavat a užít si hodně sluníčka, abych pak mohla vesele pokračovat dál. Pro letošek už mám splněno.