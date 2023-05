Do Divadla Kalich by se už na podzim měla vrátit slavná muzikálová komedie Srdcový král, ve které se v hlavní roli opět objeví zpěvák Jan Kříž . Tentokrát o něco starší a bohatší nejen o motorkářské zkušenosti.

Jan Kříž | Foto: se svolením Jana Kříže / Divadla Kalich

Po jak dlouhé době vás v muzikálu uvidíme?

To je chyták… (smích) Myslím, že to bude tak pět let, co jsem to hrál naposledy.

Chystají se velké „oprašovačky“, nebo máte roli ještě v živé paměti?

Pořád to, myslím, ještě zvládáme. Šlo o sedmý muzikál, všichni jsme ho měli rádi, hráli ho hodně, takže věřím tomu, že se podíváme na video a vše se nám vybaví. Je tam tolik muziky, která člověka vede… Mám pocit, že nás čeká jen pár zkoušek.

Herec Jan Kříž: Trénink? V obýváku skáču přes švihadlo a zpívám

A jak jste na tom s řízením motorky, která hraje v muzikálu důležitou úlohu?

Zrovna jsem nad tím přemýšlel… Během let, kdy jsme „krále“ nehráli, jsem si pořídil skútr. Jezdím na něm hodně a musím říct, že mě láká i velká motorka. Musel bych si na ni ale udělat papíry. Pořád tomu odolávám. Pamatuju, že když jsme tohle hráli poprvé, museli mi vysvětlovat, jak se taková mašina vůbec startuje. (smích)

Chytlo vás to?

Je to hezký. Musím říct, že když hraje rokenrol a sedíte na té motorce, je to skvělý pocit.

Jan Kříž v komedii Srdcový král:

Zdroj: Youtube

V Divadle Kalich hrajete i v Horečce sobotní noci a Pomádě. Nedávají vám režiséři obdobné muzikálové role cíleně?

Je to možné. Jsou to pěvecké i taneční role, takže si asi vybírají někoho se zkušenostmi. Ale role Chada v Srdcovém králi je oproti Dannymu v Pomádě nebo Tonymu v Horečce sobotní noci odlišná. Je hodně komediální a pro mě zábavná tím, jak je Chad velký narcis, ale velmi okouzlující narcis!

Vy, předpokládám, narcis nejste. Máte s Chadem něco společného?

Narcis nejsem. (smích) V čem se s ním ztotožňuji? Věřím, že mám dobré srdce, ten kluk ho má! Neuvěřitelně dobrý srdce. Je to velký sympaťák.

Jaká další práce vás teď čeká?

Od covidu se snažím kráčet zeširoka a nespoléhat jen na divadlo, ale víc se dostávat i k dabingu, natáčení… Nechci být závislý na jedné profesi. Kde dostanu impuls, tam do toho jdu. Dokonce mám teď za sebou i jednu režijní zkušenost. Snažím se, aby byl můj pracovní život barevný a nebyl jsem závislý jen na jedné profesi. Čekám mě tedy teď spousta věcí, ale nejblíž je ten Srdcový král, na kterého se moc těším.

Jan Kříž působí v uskupení 4 Tenoři:

Režii jste dělal i v případě muzikálu Biograf láska. Je to cesta, kterou byste se chtěl do budoucna vydat?

Nevím. Mám rád, když jsou věci barevné, když se neopakují a musím říct, že ta režie je zase něco nového, nový impuls, byla to moc zajímavá práce, ale po pravdě mi přijde, že divadlo je pořád jenom jedno a všem nám jde o to stejné, i když člověk třeba změní v týmu pozici. V principu jsou všechny věci mezi sebou propletené.