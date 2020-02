"Byla jsem znásilněna a omámena a několik dní mě drželi v zajetí," uvedla pětatřicetiletá velšská hvězda oceněná Grammy. "Pravda ale je, a prosím, věřte mi, že teď už jsem v pořádku a v bezpečí."

Duffy, jejíž celé skutečné jméno zní Aimee Anne Duffy, se proslavila mimo jiné svou písní Mercy (Slitování), která se v roce 2008 stala třetím nejprodávanějším singlem ve Velké Británii s prodejem více než půl milionu kopií a jednou z nejhranějších skladeb ve 12 zemích.

Její debutové album Rockferry bylo nejprodávanějším v šesti zemích a získalo sedm platinových desek. Duffy je také držitelkou tří cen Brit Awards a Grammy.

Pomohl mi novinář

Na svém Instagramu se zpěvačka, pocházející z obce Nefyn v hrabství Gwynedd na severozápadě Walesu, nyní vyznala i z toho, že začít mluvit veřejně o znásilnění pro ni nebylo jednoduché.

"Dokážete si asi představit, kolikrát jsem o tom přemýšlela. Proč právě teď nastal ten správný čas a co to způsobilo, že beru jako osvobozující a vzrušující o tom mluvit, úplně jistě ani nevím. Vysvětlit to nedokážu," uvedla zpěvačka.

"Mnozí z vás si asi lámali hlavu nad tím, co se mi stalo, kam jsem zmizela a proč. Nakonec mě kontaktoval jeden novinář, našel si způsob, jak se ke mně dostat, a tohle léto jsem mu řekla všechno. Byl moc laskavý a já se cítila skvěle, že o tom mohu konečně mluvit."

Zotavování podle dalších zpěvaččiných slov zabralo nějaký čas, ale přežila a je v bezpečí. "Lehce se o tom mluvit nedá, žádný způsob na to není. Ale mohu vám říct, že v uplynulých deseti letech jsem prožila tisíce a tisíce dní, kdy jsem si umiňovala, že chci ve svém srdci znovu cítit sluneční zář. A to slunce teď svítí."

Odvysílám interview

Zpěvačka dále přislíbila, že o prodělaném traumatu promluví během příštích týdnů i v mluveném rozhovoru. "Ptáte se, proč jsem k vyjádření své bolesti svůj hlas dosud nevyužila? Nechtěla jsem ukazovat světu smutek v očích. Ptala jsem se sama sebe, jak mám zpívat ze srdce, když ho mám zlomené. Ale pak se to pomalu zlomilo. Během příštích týdnů odvysílám mluvený rozhovor. Máte-li nějaké otázky, ráda na ně v tomto interview odpovím, budu-li moci. Hluboce a upřímně si vážím vaší letité přízně. Byli jste přátelé a já bych vám za to ráda poděkovala. Díky od Duffy," uvedla zpěvačka.

Současně požádala o ohledy na svou rodinu a soukromí a o pomoc s tím, aby se jí podařilo přetvořit vše v pozitivní zkušenost.

BBC uvedla, že se pokusila Duffy kontaktovat kvůli ověření všech informací, ale zatím bezúspěšně.