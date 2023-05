Sex během menstruace byl odjakživa tabu, o kterém se ve společnosti příliš nemluví. Pro jednoho z partnerů může jít v době menstruace o nejlepší sex v celém měsíci, druhý, sex v tomto období vnímá jako nehygienický a špinavý zážitek. Jak to se sexem během periody skutečně je? A je nutné se mu vyhýbat, nebo si jej lze v pohodě užít?

Milování při menstruaci bývá mnohem intenzivnější | Foto: Shutterstock

„Lékaři se až na výjimky shodují, že milování během menstruace je naprosto v pořádku. Je to tedy něco, co se smí, ale z nějakého důvodu se to nedělá. A pokud se to dělá, nemluví se o tom. Nejběžněji udávaným důvodem nepraktikování sexuální aktivity v období menstruace bývá estetická nepřijatelnost,“ říká ve své bakalářské práci s názvem Menstruace tajná a tajená Jitka Pecharová.

Co na to Češi?

Zajímavý pohled na menstruační sex přinesla anketa mezi mladými lidmi, kterým byla položena jednoduchá otázka: „Jaký máte pohled na sex během menstruace?“ Názory lidí se různily, někteří dokonce tvrdili, že s ním nemají zatím žádné zkušenosti, ale více jak polovina odpověděla, že s touto praktikou v podstatě nemá problém.

Některé odpovědi naleznete zde:

„Každý správný rytíř má někdy meč od krve,“ shodují se někteří muži, kteří v anketě odpovídali. Jiní tímto tvrzením naopak opovrhovali.

„Když mluvíme o dnech, kdy už žena tolik nekrvácí, tak je to za mě ok,“ odpovídá jiný mladík na otázku.

„Věřím, že pro některé je to vyloženě no-go zóna, ale pro mě osobně, když se dodrží určitá hygiena, tak proč ne,“ myslí si hnědovláska z průzkumu. „Mě to nevadí. A když má navíc holka bolesti, tak to může od nich i pomoci. Takže já to vyloženě doporučuji,“ míní sympatická blondýnka.

„Pokud to nevadí partnerovi, nevadí to ani mě,“ říká jednu z nejdůležitějších věcí, kterou je potřeba při menstruačním sexu brát v úvahu, další žena.

Jiným se však tento způsob milostných hrátek natolik nelíbil, že se téměř zdráhali odpovědi. „Já si počkám, až teta z Červené Lhoty odjede. Dá se to řešit potom. Nepotřebuji to. Anebo se to dá řešit jinak,“ myslí si mladík.

Představu romantického víkendu s kvalitním sexem může bolestivá menstruace rychle překazitZdroj: Shutterstock

„Ne, to ne, to ne. Už nejezdím na červenou,“ hovoří o svých předchozích zkušenostech další muž. „To bych v životě neudělal,“ ošívá se další.

Stejný názor sdílelo i několik žen, které se shodovaly na tom, že se jedná o nechutnou praktiku.

Rizika menstruačního sexu

Pokud si chcete dopřát sex se svým stálým partnerem, o jehož milostné minulosti víte vše, jediným rizikem nejspíš bude potřísněné prostěradlo od krve. Jestliže si však chcete užít milostné chvíle s člověkem, který vám tak blízký není, vždy používejte kondom, jelikož riziko infekce pohlavně přenosnými chorobami existuje neměnné.

„Jakákoliv tělesná tekutina může přenášet HIV nebo jiné viry, a v období menstruace se navíc děložní čípek mírně otevírá, což může průchod patogenů ještě usnadnit,“ upozorňuje na Everyday Health gynekoložka Lauren Streicher.

Některé ženy však mohou být náchylnější k infekcím močových cest po pohlavním styku během menstruace, nebo se u nich mohou projevit příznaky vaginální kvasinkové infekce.

Rovněž je potřeba zmínit, že sex během menstruace není antikoncepční metodou a že během něj lze bez problému otěhotnět. Především pokud máte kratší menstruační cyklus. Souložení během menstruace však může mít i jisté výhody.

Prý je příjemnější

Sex může být dokonce během menstruace mnohem příjemnější a orgasmus několikrát silnější. Podle doktorky Jamie Knopmanzc Coloradského centra pro reprodukční medicínu prochází tělo v průběhu ženského cyklu mnoha změnami, které ovlivňují sexuální touhu a schopnost docílit orgasmu.

„Pokud se sexem během menstruace souhlasí oba partneři, je to jistá cesta k mnohem intenzivnějšímu orgasmu. Zvýšený průtok krve do pánve totiž může vést k větší citlivosti genitálií, zvyšuje vzrušení a pocit potěšení,“ myslí si porodní lékařka Kameelah Phillipsová na Redbookmag.

Dodává, že menstruační krev také funguje jako skvělý lubrikant.

Uvolnění od křečí

Menstruační sex není pro každého a společensky je pro některé stále považován za nepřijatelný. Nedá se mu však upřít, že může fungovat rovněž jako prostředek k uvolnění od menstruačních křečí. Důležité ale je, aby ani jeden z partnerů na toho druhého netlačil. Sex při menstruaci musí chtít oba.

„Při orgasmu se do těla uvolní serotonin a dopamin, tedy hormony zlepšující náladu. Uvolňování těchto hormonů pak působí jako přírodní lék proti bolestem,“ vysvětluje gynekoložka Aruna Kalra na Glamour Magazine.

Jak na to

Pokud vás trocha krve při sexu netrápí, není se proto potřeba se sexuální aktivitě v období menstruace vyhýbat. A možná se vám budou hodit tyto tipy od Stephanie Watson z Healthline, díky kterým si sex při měsíčkách více užijete: