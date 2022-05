„Mám pocit, že lidé jsou dnes ochromeni tím, jaké nároky na partnera musí mít. Dělají výběrové řízení místo toho, aby věřili, že když budou s někým, s kým je to baví, s kým se sice občas pohádají, ale mají k sobě blízko, tak to vyjde – samozřejmě když o vztah budou pečovat a učit se přímo za pochodu,“ uvedl v časopise Vlasta párový terapeut Pavel Rataj.

Univerzální fráze, která by spolehlivě fungovala, pokud chcete sbalit objekt své touhy, bohužel neexistuje. Pravidlo, že muž loví a žena se lovit nechává, také dávno vzalo za své. „Jediná spolehlivě funkční fráze v dnešní době je: Jsem milionář a nemám za koho utrácet. Problém je, že jím opravdu musíte být. Nám ostatním zbývá odhadnout, co by danou slečnu mohlo zaujmout, a pokusit se najít společné téma. Pokud se k tomu podaří propašovat i něco, co ji pobaví, dojem určitě uděláte,“ radí z vlastní zkušenosti ajťák David.

Co funguje

Buďte sami sebou a věřte si. Zdravé sebevědomí je důležité. Dbejte na svůj zevnějšek, ať jste upravení, čistí a voňaví. S objektem svého zájmu se nejprve pokuste navázat oční kontakt. Oslovení musí být milé, přátelské a s úsměvem. Pokud vás odmítne, respektujte to. Pokud se vám podaří zaujmout a domluvíte si rande, jste na dobré cestě.

A rady pro první schůzky? Snažte se naslouchat a neskákat do řeči. Oči i pozornost soustřeďte pouze na svůj protějšek, ne na mobilní telefon. Buďte kreativní a vymýšlejte, jak podnikat společně věci, které vás budou oba bavit. Netlačte moc na pilu, nesnažte se věci uspěchat a ochudit se tak o fázi nesmělého poznávání a letmých doteků. O svůj protějšek se zajímejte a v případě potřeby neváhejte nabídnout svoji pomoc. Buďte vtipní a nebojte se dát najevo, že o něj či o ni máte zájem.

Vztahová koučka Veronika Vinterová doporučuje se na první schůzce vyhnout vážným tématům ohledně dětí a svatby a nezjišťovat stav majetku. „Doporučuji se zaměřit na práci, zájmy a na volný čas. Je důležité nemluvit jen o sobě. Špatné je, pokud se jedna ze stran nedostane ke slovu nebo se partner nezajímá o svůj protějšek.“

Internetový dohazovač?

Existuje mnoho seznamek, které jsou zaměřené na odlišné cílové skupiny. Pokud zvolíte správně, můžete při internetovém seznamování poznat zajímavé lidi a možná i najít někoho, s kým vám to bude klapat po celý život. Zvolte dobře vypadající fotografii a buďte upřímní při svém popisu.

Vždy myslete na vlastní bezpečnost. Nikdy neposílejte peníze někomu, koho neznáte, byť by jeho srdceryvný příběh a prosba o pomoc zněly věrohodně. Buďte opatrní při sdílení osobních informací a při prvním setkání si vyberte veřejné místo, kde se budete cítit dobře a odkud můžete kdykoli odejít.

Zájem Čechů o internetové seznamky během koronaviru stoupl. Zkušenost s on-line seznamováním má podle informací ČTK v tuzemsku 75 procent lidí. Mezi nejoblíbenější patří aplikace Badoo, se kterou má zkušenost 54 procent z těch, kteří tento typ služeb někdy využili. Následuje Tinder (45 procent), Seznamka.cz (32 procent), 23 procent zkoušelo najít partnera přes Instagram, následují Amateri.cz (17 procent) a serióznější eDarling (15 procent).

Seznámila nás seznamka

Úspěšně vystudovali vysoké školy, našli si zajímavá zaměstnání, ale na správného partnera nějak v té covidové izolaci nemohli narazit. A tak zkusili seznamku a vyšlo to. Dnes už spolu Michal a Leni bydlí, oslavili první výročí a těší se, co jim život přinese. O své zkušenosti se seznamkami se podělili v rozhovoru, kdy na stejné otázky odpovídali každý zvlášť.

Existuje mnoho různých stránek a platforem. Podle čeho jste si vybírali, kterou využít?

Michal: Čím víc je seznamka oblíbenější, tím víc je na ní lidí a je tudíž větší šance se seznámit. Takže jsem si našel seznam nejoblíbenějších a zaregistroval se na ty, které byly na vrcholu žebříčku.

Leni: Na základě zkušeností kamarádů.

Když si prohlížíte katalog se zbožím, zaměříte se na design, funkčnost a cenu. Na co se zaměřuje člověk, který se na seznamce snaží najít osudovou lásku?

Michal: Určitě je důležité, aby se vám partner/partnerka líbil. Ale pokud se snažíte najít životního partnera, je důležitější, zda si rozumíte, máte nějaké společné zájmy a zda se shodnete na důležitých životních otázkách a názorech (bydlení, názor na svatbu, zda chcete děti atd.). Partnera máte přece v plánu vídat denně po zbytek života, a není nic horšího, než nemít si co říct a co spolu zažívat.

Leni: Na to, aby neměl piliny v hlavě (úsměv). A taky aby měl alespoň trochu smysl pro humor. Mnohem více udělají popisky, než fotky. Já se ještě zaměřovala na to, zda má dotyčný nějaké zvíře na fotce. Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.

Je něco, čím vás potenciální partner spolehlivě zaujme a čím naopak odradí?

Michal: Zaujme rozhodně intelektem a smyslem pro humor. Smích je v životě důležitý, a pokud se nezvládnete společně smát, nezvládnete ty těžší věci. Stejně tak je důležitá otevřená mysl a schopnost argumentovat. Není nutné se vždy na všem shodnout, ale hledat vzájemnou dohodu a porozumění. Co naopak nejvíce odradí, je přetvářka a neupřímnost. Každý má nějaké chyby a nějaké zážitky z minulosti. Když se ze sebe pokusíte udělat něco, co nejste, tak to vždy vyjde najevo. Začínat vztah lží, je spolehlivý recept na rychlý konec.

Leni: Každý máme svůj „typ“. Ale pokud upustíme od vzhledu, tak mě určitě zaujme inteligence a důvtip. Tomu, kdo mi napíše zprávu „Cus jakje mislys ze bysme se mohly vydet si sexi“ snad ani neodepíšu. Občas jsem na takové zprávy odepsala, že nemám zájem, ale spustila jsem tím uražené ego a nadávky.

Za jak dlouho proběhla první schůzka a jaké místo jste pro ni vybírali?

Michal: Tohle byl kámen úrazu většiny mých pokusů o seznámení. Nevím, jaká jsou očekávání co se týče návrhu schůzky na druhé straně, ale přišlo mi, že pokud se tak nestalo během prvních pěti zpráv, slečny rychle ztratily zájem. Jak by se ale mohl dát najít dlouhodobý vztah, když neudržíte konverzaci ani pár dní. S mojí partnerkou jsme šli na první schůzku po více než týdnu, kdy jsme si psali každý den. Když jsme se setkali, měli jsme už trochu představu, s jakým člověkem se setkáme, zda si minimálně v psané formě rozumíme, a měli jsme pár témat na povídání do začátku. Zvládli jsme dopolední procházku v přírodě a oběd u mě doma (restaurace byly zavřené kvůli karanténě). Zbytek dne jsme si povídali u skleničky vína. Rande se nám oběma líbilo a řekli jsme si, že se chceme vidět znova.

Leni: S mým partnerem to bylo 11 dní. Šli jsme nejdřív na procházku do parku a pak jsem trochu „zariskovala“ a přijala pozvání k němu domů, neboť restaurace byly zavřené.

Nedokážu už si představit, že bys nebyla v mém životě. Za jak dlouho od seznámení to už nebyla jen fráze, ale pravda?

Michal: Tohle je něco, co patří do romantických filmů. Ve skutečnosti si můžete představit život bez kohokoliv. Než vám do života vstoupil, tak v něm přeci nebyl. To podstatné je, kdy si uvědomíte, že už nechcete zažít život bez toho druhého. Kdy zjistíte, že by vás spousta věcí přestala bavit, máte dlouhodobé společné plány, na které se těšíte. Kdy zjistíte, že společně trávený čas je pro vás ten nejdůležitější a že už nechcete, aby to někdy bylo jinak. Tohle uvědomění může přijít kdykoliv a v jakékoliv situaci. Může to být zlom v jednom okamžiku, nebo pocit, který roste a sílí. U mě to bylo tak půl roku od seznámení, kdy jsme se sestěhovali a já viděl, jak bezproblémově nám funguje domácnost.

Leni: To je těžká otázka. Asi od chvíle, kdy souhlasil, že mi zaškrtne papírek, na kterém byla otázka „Budeš se mnou chodit?“ Ano, Ne - zaškrtni. To bylo 33 dní od seznámení. V tu chvíli mi došlo, že mě má rád i s mými bláznivými nápady, a já byla šťastná jak blecha.

Popište mi, prosím, exoty, na které jste na seznamkách narazili a trapasy, které jste zažili.

Michal: Vyloženě špatných zážitků moc nebylo. Vzhledem k tomu, že jsem se nechtěl sejít okamžitě, tak to odfiltrovalo ty, co za to nestály. Ale falešných profilů s vypůjčenými fotkami, okopírovanými texty nebo nesmyslnými údaji byla spousta. Stejně tak se dalo poznat, když si slečna psala s x dalšími, každému tvrdila něco jiného a pak se v tom sama ztrácela. Nejhorší byly dámy, u nichž už podle zpráv bylo jasné, že jsou hloupé, nemají představu co v životě chtějí, nikdy nemusely řešit žádný problém, nebo jim došlo, že si udělaly dítě s pitomcem a rychle shánějí náhradního otce.

Leni: Těch bylo mraky. Kluk, který měl doma vystaveno 17 párů kolečkových bruslí a říkal jim „moje holky“. Kluk, který mi během půlhodinové procházky stihl „diagnostikovat“ bipolární poruchu, říct mi, že jsem maniodepresivní a že bych měla navštívit odborníka. Kluk, který mě nařkl z toho, že jsem ho proklela, a proto naboural auto. Fetišista, který chtěl posílat fotky mých bosých nohou a který se mě pak snažil nalákat na prodej slepičích vajec, za které chtěl „sexík“.

Balicí hlášky

Pokud hledáte inspiraci, internet je plný balicích hlášek od milých přes vtipné až po vulgární. Pár jsme jich pro vás vybrali.

Nemůžu najít telefon. Můžeš mě prozvonit? Moje číslo je …

Ahoj, jmenuji se Petr. Pamatuješ si mě? Ne? Aha, tak to jsme se asi potkali v mých snech.

Moji kamarádi se se mnou vsadili, že se se mnou nedá do řeči ta nejkrásnější dívka, co tu je. Co říkáte, dáme si drink za jejich peníze?

Neznám tvé jméno, ale jsem si jistý, že je stejně krásné jako ty. Já jsem Jakub.

Nikdy jsem nevěřil v lásku na první pohled, ale to bylo předtím, než jsem tě uviděl.

Můžu vás následovat? Protože mi rodiče vždy říkali, abych si šel za svými sny.



Tyhle raději nezkoušejte

Čus, šťávo. Kam tečeš?

Bože, vy máte úžasné geny, to si vysloveně říká o reprodukci!

Není tvůj táta pekař? Protože jsi dobrá buchta!

Dělám výzkum na téma líbání, pomůžeš mi?

Váš outfit by vypadal skvěle na podlaze mé ložnice.

Víš, co bych dělal, kdybych byl tebou? Měl bych se mnou sex.