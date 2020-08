Důvod je prostý, ruská základna fanoušků této divošky je totiž největší na světě. Zpěvačka sama tam několikrát vyprodala koncerty ve všech městech, kterými projela. Kromě ruských měst, projela i část Běloruska a vloni zavítala také do Moldávie a Arménie. Letos měla s koncertem zavítat i do České republiky, kvůli koronaviru však nakonec všechny koncerty padly. Ty další plánuje zpěvačka až na příští rok. V dokumentu, který o zpěvačce natočil známý režisér Martín Sastre, bude řeč i o České republice a Praze a dalších evropských městech, které Natalia před téměř 20 lety navštívila.

A získala si tak srdce mnoha lidí v Evropě, což bylo pro ní nečekané. V dokumentu budou k vidění i fotografie a videa z dětství, z dospívání i koncertů samotných. Mimo to se v dokumentu objeví i několik přátel Natalie, kteří popisují, jak se s Naty seznámili a jaká je herečka a zpěvačka v soukromí. O tom, jaká Natalie je, promluví i její rodina.

Miliony fanoušků v Rusku přiměly Natalii k tomu, aby se naučila základy ruštiny. Proto už dnes na koncertech své fanoušky zdraví rusky. Mimo to párkrát pozdravila své fanoušky v České republice i česky. Pro Deník Natalia exkluzivně odpověděla na pár dotazů.

„Moc se mi líbí ruský jazyk. Myslím, že se velmi liší od mého rodného jazyka. Není pro mě těžké porozumět, trochu se mi to daří. Opravdu se mi líbí, jak zní. Je pro mě těžké číst v ruštině, ale za ty roky jsem se naučila trochu rozumět, když na mě někdo mluví. Na koncertech mluvím s publikem rusky, protože oni na mě mluví španělsky. Je to takový můj způsob, jak jim poděkovat za snahu dorozumět se ve španělštině,“ vysvětlila Natalia.

Vzpomíná na návštěvu České republiky

Velká část filmu Nasha Natasha vznikla během turné v roce 2014, které neslo stejný název jako dokument. Jednalo se také o jeden z nejúspěšnějších koncertních turné za všechny roky a Natalia vyprodala všechny haly v celkem 15 ruských městech a v jednom Běloruském. Natalia tehdy zazpívala celkem 20 svých nejznámějších písní. Během tohoto turné dojela vlakem až na Sibiř.

„Koncerty jsme tehdy uspořádali v šestnácti městech a projeli jsme tak na skrz skoro celou zemi. Proto také dokument Nasha Natasha vznikl. Režisér tehdy se mnou strávil několik týdnů na cestě,“ popsala Natalia.

Jedinečný dokument se snaží vysvětlit spojení mezi argentinskou dračicí a evropskými fanoušky. Kteří ji dodnes kontaktují a píší ji k narozeninám anebo k Vánocům. „Samozřejmě, že dodnes vzpomínám i na návštěvu České republiky. Karlův most byl naprosto úchvatný. Čeští fanoušci byli mimořádně milí a srdeční. Pamatuji si, že když jsem přijela, lidé si v Praze stoupli do fronty, aby mě pozdravili. V jiných městech se ke tlačili ze všech stran, v Praze ke mně přistupovali mnohem přívětivěji,“ zavzpomínala Natalia.

„A protože jsem tehdy měla samozřejmě ochranku, málokam jsem si mohla vyjít sama. Všude chodili za mnou. Proto jsem se rozhodla, že si s maminkou, s kterou jsem tu tehdy byla, koupíme paruku a vyjdeme tajně ven. Tak se také stalo. Maminka šla koupit paruky, daly jsme si ji na hlavu, a vyšly jsme z hotelu do centra Prahy. Prošly jsme si různá historická místa. Na Karlově mostě byl i malíř, který tam měl můj namalovaný portrét. Když jsem se ho zeptala, kdo to je, mluvil o tom, že je to známá herečka a zpěvačka z Argentiny a přitom mluvil o mě samé, ale v té paruce mě nepoznal. Když jsem se s maminkou vrátila do hotelu muži z ochranky mi vynadali, že mě hledali všude možně a chtěli to nahlásit Interpolu. A já jsem se pousmála a šla dál, jakoby nic,“ dodala herečka.

Věrní fanoušci z ČR

Dodnes na zpěvačku a herečku vzpomínají i čeští fanoušci, kteří se za ní vydali až do Argentiny. Jednou z nich je Kristýna Billová z Nového Jičína. „Na Naty hned vidíte když jí někdo nesedne. V takových případech se vyfotí, podepíše, ale diplomaticky řekne, že nemá čas a jde pryč. Někdy prostě jen nemá náladu. Ale ona je diplomat. Vždy se snaží lidem vyhovět, udělat jim radost. Ona ví, že přišli jen kvůli ní a velmi si váží, když někdo cestuje za ní takovou dálku,” sdělila fanynka.

Naposledy, když se za Naty vydala se svou kamarádkou Nikolou Haasovou, dostali se i na natáčení nového filmu, kde Natalia ztvárnila hlavní roli. Film se jmenuje Reinas salvajes (Divoké královny). „Když nás Naty uviděla byla milá, spontánní, vysmátá. Hned se s námi začala fotit, pak nám představila svoje herecké kolegy,” vyprávěla Kristýna Billová.

„S Natálií jsme si například povídaly ve stanu, měly jsme pro sebe asi půl hodiny, a bylo to super. Ptala se nás jaká byla cesta, co všechno jsme už viděly, jak se nám tu líbí. Pak ji zavolali na plac,” přidala se další fanynka Nikola Haasová ze Žatce. Obě fanynky se kvůli seriálu Divoký anděl a Natalii samotné začaly učit španělsky.

Další velkou fanynkou Natalie Oreiro je i Renata Navrátilová z Přerova. Ta se za zpěvačkou vydala například do Francie, Polska anebo Španělska. Když tam byla zpěvačka představovat své projekty anebo tam koncertovala. Renata o této argentinské zpěvačce tvoří už 15 let webovou stránku, Facebook i Instagram. Je to dnes jediná oficiální stránka, která mapuje Nataliin život. Jiné fancluby se přemístily pouze na sociální sítě a stránku jako takovou zrušili.

„Vzpomínám, když jsem s herečkou setkala ve Francii. Naty se ukázala jako žena několika tváří. Dokázala přijít jako obyčejná holka, sednout si na zem a pozorně poslouchat, co jí fanoušci vykládají. Později přišla doprovázená kamerami, do kterých smyslně pózóvala. Naty je vždy hrozně milá, vyzařuje z ní energie a neustále se usmívá. Utvrdila mě v tom, že obdivuju tu správnou osobu,“ podotkla fanynka. Naposledy ji mohla vidět v Polsku, kde na konci minulého roku zpěvačka zazpívala na silvestrovské akci.

Natalia Oreiro od dob Divokého anděla natočila spoustu filmů a dalších seriálů, které se však do České republiky z neznámých důvodů nedostaly. Už devatenáct let je provdaná za argentinského zpěváka Ricarda Molla a spolu mají dnes už osmiletého syna Merlína. Za svůj život získala Natalia řadu ocenění a to jak za hudební desky, nebo filmové role.

„Je zvláštní, že většinu cen jsem získala za role v dramatických filmech. Přitom mě samotné baví hrát v komedii. Jsem hodně komediální a veselý člověk a ráda bavím lidi,“ poznamenala herečka.



Natalia za svůj život nazpívala čtyři hudební desky. Tu poslední v roce 2016, když přezpívala písničky zesnulé zpěvačky Gildy. O té natočila i celovečerní film. Některé skladby přezpívala a upravila v latinskoamerickém stylu. A tak se album nakonec stalo i soundtrackem k filmu. Jednalo se o jeden z nejúspěšnějších filmů v její kariéře.