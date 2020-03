Dům ženě vyhořel 13. března. „Příčinou byla technická závada. Škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Štěstím v neštěstí bylo, že oheň se nerozšířil na celý objekt a dokonce sám uhasl, ale dům je podle Schlirfové neobyvatelný.

„Celý život se bojím pátku třináctého a teď se ukázalo, že oprávněně,“ posteskla si žena. „Zdi jsou potažené černým dehtem, je tam zápach, nedá se tam zatopit. Musí se sundat omítky, sádrokarton a vše udělat znovu. Pak se obnoví topení nebo koupí kamna, abychom měli aspoň jednu místnost,“ plánuje žena.

Se synem dostali od obce Bezděkov náhradní ubytování na jednu noc, majitel jim pak nabídl, že tam mohou zůstat, jak dlouho budou potřebovat. „Ale mám zvířata, psy a koně. Chtěla jsem být s nimi a také dávat dům dohromady. Sehnala jsem proto obytný vůz, který máme zapůjčený. Ale ráda bych získala karavan, kde se dá topit a kde se dá spát, za nějakou příznivou cenu. Může to být i maringotka, to je jedno. Nechceme to zadarmo, já si to koupím,“ řekla Schlirfová.

Její příběh se dostal na veřejnost poté, co ho zveřejnil na sociální síti Richard Hřebec, který má v Klatovech půjčovnu karavanů. „Bylo mi jich líto. Reakce mě až překvapila, lidé nabízeli pomoc,“ řekl Hřebec.

„Sama bych si netroufala nikoho požádat, akci spustil pan Hřebec bez mého vědomí. Jemu i všem, kteří nabízejí pomoc, chci ze srdce poděkovat,“ uvedla Schlirfová, která nyní nepotřebuje věcné dary, neboť je nemá kam dát. Ocení spíše pomoc s rekonstrukcí a především zmíněný karavan či maringotku. S případnou nabídkou se můžete ozvat na mail 1.fairy@seznam.cz.