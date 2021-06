„K požáru došlo od lisovacího stroje, kam se mohla dostat nějaká kovová část nebo kamen, který způsobil jiskření a od toho se vznítil papír, který se lisoval. Oheň se přenesl i vně haly, kde byl skladovaný materiál už slisovaný či připraven na listování,“ řekl Deníku na místě za hasiče Aleš Bucifal.

Na místě zasahovalo devět jednotek hasičů z druhého stupně. Požár byl poměrně velkého rozsahu. „Zhruba sto krát třicet metrů hoří za halou a přímo v hale zhruba dvě stě metrů čtverečních okolo lisu. Nyní se vše částečně vyváží a dohašuje se materiál, protože jak je slisovaný, tak se do něj voda špatně dostává. Používáme tak i smáčedla. Stále je to náročné, jak na lidi, protože se musí dělat v dýchací technice, i na vodu, protože musí vše prolévat,“ uvedl Bucifal s tím, že se nikomu nic nestalo a zasahovat se bude do večerních hodin.

I když šlo o velký požár, tak zřícení haly nehrozí. „Z druhé strany shořelo opláštění haly, ale statika narušena nebyla,“ dodal Bucifal.

Kvůli požáru byla v době zásahu uzavřena i ulice Dr. Sedláka.