"Šlo o požár ve sklepní kóji, příčina je zatím v šetření. Z domu jsme evakuovali osmnáct lidí, nikdo nebyl zraněn. Zásah trval, než jsme požár lokalizovali, zhruba dvacet minut, protože vše bylo velmi silně zakouřeno," informoval na místě velitel zásahu František Mašek.

Lidé museli čekat venku v zimě a občasném dešti. "Zajímalo by mě, co se stalo, který blbec to způsobil, kvůli komu tady takhle mrzneme. Vůbec netuším, co se mohlo stát," stěžovala si jedna z evakuovaných žen.

Dopravní situaci na místě během zásahu řídili hasiči.