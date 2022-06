"Krátce před pátou hodinou odpolední jsme byli společně s profesionálními kolegy vysláni k požáru přístavku do ulice Mánesova. Během několika minut vyjela jednotka s vozidlem Tatra 815. Šlo o požár přístavku o rozloze cca 6x3m. Při příjezdu jednotek bylo již požárem zasažené celé stavení. Naše jednotka na místě prováděla doplňování vody do cisterny profesionálních kolegů. Dále jsme prováděli průzkum objektu, dohašování a rozebírání konstrukcí, a to vše v dýchací technice," informovali o zásahu dobrovolní hasiči.