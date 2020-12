I přes to, že současná situace nenahrává pořádání velkolepých vánočních večírků, bonusy a odměny před Vánoci letos většina firem zachovala.

Plzeňský pivovar si pro své pracovníky například připravil bonusové poukázky na odběr piva. „Pro naše zaměstnance máme benefit program, kde mohou vybírat z bohaté nabídky odměn a dárků. Období před Vánoci se jim snažíme zpříjemnit například také bonusovými poukázkami na odběr našeho piva. Pro zaměstnance, kterým začíná pracovní směna 24. prosince nebo kteří pracují na Silvestra po 18. hodině, připravujeme sváteční potravinový balíček,“ uvedl za Plzeňský Prazdroj Zdeněk Kovář.

„Letošní rok je pak specifický ohledně konání vánočních setkání a večírků, které tento rok kvůli aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit. Tam, kde je to možné, si některá oddělení proto pořádají pouze společná on-line předvánoční setkání,“ vysvětlil dále Kovář.

Zaměstnanci Fakultní nemocnice Plzeň (FN) už byli podle její mluvčí Gabriely Levorové za svoji práci odměněni na podzim.

„V říjnu všichni zaměstnanci dostali odměny určené ministerstvem zdravotnictví. Zaměstnanci pracující na covidových odděleních dostávají zvláštní příplatky za každou odpracovanou hodinu a vedení FN Plzeň v současné době jedná se zástupci zdravotních pojišťoven o výkladu „kompenzační úhradové vyhlášky“ a jejím dopadu na hospodaření FN za rok 2020,“ informovala Levorová s tím, že ve výplatách za měsíc listopad, vyplacených v prosinci, zaměstnanci vánoční odměny nemají.

Zaměstnanci Drůbežářského závodu v Klatovech dostanou hned několik odměn. Podle tamní personalistky Marie Pošarové dostanou odměny v plné výši, tedy roční odměny, čtvrtletní a i covidové. „V říjnu jsme měli plánované setkání v divadle s představením a pohoštěním, ale to jsme museli odsunout. Co se ale týče finanční stránky, tak pracovníci dostanou vše v plné výši, čili roční odměny, čtvrtletní a i covidové. Nepolevujeme tak a chceme jim tímto poděkovat za to, jak pracovali v této těžké době,“ řekla Pošarová s tím, že navíc každý zaměstnanec dostal balíček vitamínů, aby utužili své zdraví. Společnost Formy Tachov, která produkuje například formy na výrobu nápojových přepravek, je v současné situaci podle slov jednatele Pavla Hvizdoše ve stabilizovaném stavu. „V předvánočním období jsme našim zaměstnancům určité odměny vypláceli, byl to pro ně takový předvánoční bonus,“ uvedl jednatel.