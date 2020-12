Slova k novým vládním opatřením o opětovném uzavření těžko hledá provozovatelka restaurace U Hlaváčků v Horažďovicích Hana Dlouhá.

„Je to bez komentáře. Je to hrozné. Na to už snad není ani co říct. Všechno nechali otevřené, jen hospody zavřou. Lidé byli slušní, vše respektovali, poseděli a byli v klidu, ale po pár dnech se zjistí, že hospody jsou špatně,“ reagovala Dlouhá, která ale už dříve myslela na zadní kolečka. „Naštěstí jsem trochu při zemi a nenakupovala jsem žádné velké zásoby, brala jsem vše sporadicky. Myslím na zadní kolečka, a tak už jsem si například v létě zaplatila elektřinu až do ledna, protože jsem se obávala dalšího uzavření,“ řekla Dlouhá s tím, že ohledně kompenzací je zdrženlivější. „Nyní, co jsme žádali o těch 500 korun, tak jsme to dostali během týdne. Co ale bude a nebude nyní, zda v tom nebude nějaký háček, to se teprve uvidí,“ dodala.

Na kompenzaci za jarní uzavření stále čeká Ladislav Šimon, který provozuje v Klatovech restauraci a penzion U Parku. „Je to těžké. Od března jsme nedostali všechny náhrady, které měly být. Je to hrozné, nevím, co s tím mám dělat, co si o tom myslet. Nevím, zda nakonec neodejdu do důchodu a restaurace se nezbavím. V této době je to špatné podnikání. Restaurace jsou zřejmě hlavním nepřítelem,“ sdělil Šimon.

SMRTÍCÍ RÁNA

Uzavření hotelů a restaurací bude mít dopad i na horská města, která právě v zimním období žijí díky turismu, který rapidně opadne. „Jsme horské městečko závislé na cestovním ruchu. Nařízení, která se týkají omezení nebo uzavření provozů restaurací, hotelů a dalších zařízení, jsou zásadním problémem pro místní podnikatele. Úplně zásadní je pro ně týden po vánočních svátcích a Silvestr. Doráží sem spousty turistů. My máme trvale žijících obyvatel 1629, ale tradičně na Silvestra je přes 40 tisíc lidí na území našeho katastru. Pokud budou hotely zavřené, tak to bude pro podnikatele smrtící rána,“ řekl Deníku starosta Železné Rudy Filip Smola.

Dle něj také dosud nemá plno provozovatelů vyplaceny kompenzace za jaro.