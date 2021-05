„Na rozvolnění jsme se těšili, postavili jsme terasu, která je teď jako jediná povolená. V restauraci jsme doplnili zboží. Je škoda, že nebyly zahrádky otevřeny před víkendem, protože bylo alespoň lepší počasí. Teď je zima, na zahrádku tak přijde někdo málo na kafe, na čaj, ale kdo tam vydrží půl hodiny na jídlo? Úplně nejlepší bude, až nám dovolí i vnitřek, pro případ takového počasí, jako je teď,“ řekl Popper.

Kvůli opatřením museli v pizzerii snížit i počet míst na terase, protože jsou dané rozestupy mezi stoly a počet lidí u nich. Omezením bude dle provozovatele pizzerie pro některé návštěvníky i potřebný test. Kvituje ale to, že negativní test u hostů nemusí kontrolovat personál. „To bychom asi nezvládali. Servírky mají své práce dost, já jako majitel vařím, nemám na to, abych si platil další zaměstnance. Jedině dobře, že to bude kontrolovat policie nebo hygiena. My na to nemáme ani oprávnění, ani čas,“ uvedl Popper.

Se svým personálem se popral i s nuceným uzavřením během pandemie. V činnosti je udržel rozvoz jídel a prodej přes okénko. „Takže jsme nějakým způsobem měli alespoň co dělat, i když jsme nic nevydělali. Podařilo se nám udržet všechny zaměstnance, protože bychom pak žádné už nenašli. Jelikož nějaká pomoc od státu byla, tak jsme to zvládli, ale stálo nás to samozřejmě peníze, které jsme měli našetřené a musíme tak odložit nákupy pece, kávovaru a podobně,“ uzavřel majitel.