Šance i pro české pracanty. U hranic má vyrůst nová továrna BMW

Pro pendlery z Čech je to dobrá zpráva. Byl učiněn další krok ke vzniku nového závodu BMW, jenž by měl vyrůst v příhraničním okrese Straubing-Bogen, kam to mají poměrně blízko lidé z Domažlicka, Klatovska a Vimperska.

Ilustrační foto | Foto: Fotobanka ČTK