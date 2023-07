Osm územních pracovišť finančních úřadů na území Plzeňského kraje od 1. července skončilo. Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství o jejich uzavření rozhodly na základě důkladné analýzy jejich využívání a rozsahu jimi zajišťovaných činností.

Finanční úřad. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

V Plzeňském kraji byla zrušena územní pracoviště finančního úřadu v Blovicích, Horažďovicích, Horšovském Týně, Kralovicích, Nepomuku, Přešticích, Stříbře a v Sušici.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. „Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 miliónů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl Stanjura.

V celé republice se opatření dotklo 77 poboček. Rušení se týká zejména pracovišť, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny.

