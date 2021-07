Ty tam jsou doby, kdy v obchodech byla hlava na hlavě a restaurace praskaly o polední pauze ve švech. Pandemie změnila pravidla hry a zákazníci mizí od regálů i restauračních stolů do světa roznáškových služeb.

Kurýr společnosti Dáme jídlo. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pocítili to velcí i malý hráči na trhu. Potvrzuje to i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza: „Více než rok trvající omezení obchodu přineslo změny. Tak jako byl náběh on-line prodejů na jaře loňského roku pozvolný, letos se e-shopy staly součástí života většiny z nás, a to i včetně konzervativnějších zákazníků. Ne všichni se ovšem do kamenných prodejen vrátili. Navzdory postupnému rozvolňování a zlepšování situace, a to i díky vyšší míře proočkovanosti populace, trend méně častých nákupů pokračuje.“