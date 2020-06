Do michelinského výběru se jako „dobrá kvalita za dobrou cenu“ dostaly stejně jako loni ještě čtyři české restaurace: Divinis, Eska, Na Kopci a Sansho. Také tyto čtyři podniky, které nezískaly hvězdu, ale ocenění Bib Gourmand, jsou v hlavním městě. Podle stránek michelinského průvodce hodnotily jeho porotci i letos 31 pražských restaurací. Mimo hlavní město nezavítali.

Vůbec poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro celkem třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl. V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno. Alcron hvězdu držel od roku 2012, než o ni v roce 2018 přišel. Hotelovou restauraci poblíž Václavského náměstí vede známý kuchař Roman Paulus. Celkem tak hvězdu dosud získalo pět pražských restaurací.

Nyní slaví úspěch šéfkuchař Oldřich Sahajdák, který má na starost menu v La Degustation. Podnik v historickém centru metropole patří do sítě Ambiente gastronomického podnikatele Tomáše Karpíška. Během nouzového stavu kvůli vládním restrikcím v souvislosti se šířením infekční nemoci covid-19 restaurace zavedla nově do nabídky obědy. Zákazníci tak nově mohou vyzkoušet michellinskou kuchyni za 700 korun. „Večer bude La Degustation Bohême Bourgeoise i nadále servírovat degustační menu, které lze doplnit párováním vína či nealkoholických nápojů. Nové menu bude mít pět chodů,“ oznámila Ambiente spolu s obědovou novinkou také nový koncept večeří.

Cenově akceptovatelné michelinka pro Čechy

Obhajobu prestižního ocenění slaví rovněž šéfkuchař Radek Kašpárek, jeden z porotců televizní soutěže MasterChef Česko. Spolumajitel restaurace Field také musel kvůli koronaviru počítat ztráty a přizpůsobit podnikání novým podmínkám. Když musely být restaurace zavřené, Field nefungoval ani přes rozvoz jídel či venkovní prodej přes výdejní okno kvůli zachování požadované kvality. Restaurace alespoň vařila pro pražské zdravotníky a další v „první linii“.

Kašpárek a spol. se teď budou místo cizinců soustředit na české hosty. „Pro začátek přijdeme o takových 60 procent klientely, protože cizinci jednoduše nebudou. Budou Češi a my se jim budeme snažit ten koncept přiblížit natolik, že budou cestovat z regionů do Prahy za michelinkou, která jim nabídne vlídnější tvář a bude to pro širší veřejnost cenově akceptovatelné,“ citovaly populárního kuchaře Seznam Zprávy.

Jednou hvězdou Michelin označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, která stojí za návštěvu, dvě hvězdy dává výtečným podnikům, které stojí za zajížďku, a tři hvězdy obdrží výjimečné kuchyně, které stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud nikdy v rámci jednoho hodnocení nezískaly více než jednu hvězdu.

Třemi hvězdami se letos může v Evropě pyšnit 24 restaurací, z toho čtyři nově, dvěma hvězdami 95 restaurací (13 nově) a jednou hvězdou 380 podniků (52 nově). Dobrou kvalitu za dobrou cenu podle průvodce nabízí 253 evropských restaurací. Nejvíce nově oceněných podniků je ve Francii a v Německu.

Slovensko v průvodci není

Na gastronomickou mapu Evropy se letos poprvé dostalo Slovinsko. Porotci ocenili lublaňský podnik Atelje. Svou michelinskou restauraci má nově i druhé největší polské město Krakov. Hvězdičku dostala Bottiglieria 1881. Jedinou visegrádskou zemí s dvouhvězdičkovou restaurací je Maďarsko, kde se tohoto ocenění dostalo budapešťské restauraci Onyx. Slovensko v průvodci vůbec není.

Společnost Michelin není jen výrobcem pneumatik, ale vydává rovněž mapy a gastronomické i turistické průvodce. Průvodce Main Cities of Europe se na trhu poprvé objevil před více než 100 lety. Letos se v něm objevily restaurace z 39 měst ve 23 evropských zemích.