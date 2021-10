Práci desítkám až stovkám zaměstnanců firmy Panasonic v Plzni, které japonský výrobce televizí plánuje propustit k poslednímu březnu příštího roku, nabídla ve čtvrtek americká korporace Ball. O práci v americké společnosti, která na Plzeňsku vyrábí už 25 let plně recyklovatelné hliníkové plechovky, se mohou lidé ucházet ihned.

„Americká společnost Ball Beverage Packaging spouští v těchto dnech první fázi své lokální komunikační kampaně. Jejím cílem je v první fázi nabrat celkem 25 vysoce kvalifikovaných pracovníků pro nový výrobní závod, který vznikne v lokalitě plzeňské průmyslové zóny Borská Pole,“ uvedl mediální zástupce společnosti Ball Tomáš Sazima. Nová výrobna by měla shodou okolností vyrůst poblíž továrny Panasonic.

Firma Ball plánuje v náboru nových zaměstnanců pokračovat v průběhu první poloviny příštího roku, kdy bude do nového provozu v Plzni hledat dalších zhruba 175 zaměstnanců. „Určitě budeme mít zájem o kmenové zaměstnance z Panasonicu, protože jsou zvyklí do této lokality dojíždět za prací. Pokud k podobné situaci dojde i v dalších firmách, určitě oslovíme i jejich zaměstnance. Trh práce dnes trpí nedostatkem kvalifikovaných lidí na všech úrovních,“ řekl ředitel společnosti Ball Beverage Packaging Radek Mádr. „Stavíme také novou a moderní výrobní halu, kde plánujeme vytvořit okolo 200 nových pracovních míst. Zároveň i dnes hledáme kolegy do našeho stávajícího podniku na výrobu recyklovatelných hliníkových plechovek v Dýšině u Ejpovic,“ dodal Mádr s tím, že v Dýšině firma aktuálně zaměstnává 170 lidí.

Společnost Ball v únoru oznámila, že kvůli zvyšující se poptávce po udržitelných nápojových obalech plánuje v Plzni výstavbu nového moderního závodu. „Do jeho stavby bude firma investovat zhruba 4,5 miliardy korun a provoz chce zahájit v roce 2023. Vedení města Plzně počátkem letních prázdnin posvětilo schválení klíčových kroků vedoucích k zahájení další fáze stavebního řízení,“ uvedl dále Sazima.

Značné části zaměstnanců, kteří budou z Panasonicu v Plzni propuštěni, už nabídl práci i sousední výrobce klimatizací Daikin. „Dlouhodobě nabíráme na výrobní i technicko-inženýrské pozice. Práci budeme schopni nabídnout zhruba 300 kmenovým zaměstnancům,“ řekl provozní ředitel firmy Jan Voch.

Japonský Panasonic končí s výrobou televizí v Plzni po 24 letech. O práci přijde k 31. březnu 2022 až 1000 lidí. Důvodem propouštění je pokles poptávky po televizorech.