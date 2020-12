Vláda v neděli rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření. Ve čtvrtek by se tak měly za přísných hygienických podmínek znovuotevřít restaurace, obchody, ale také kadeřnictví a kosmetické salony. Podnikatelé už zahájili přípravy.

Školáci v lavicích

Do školních lavic se navíc v pondělí vrátili také žáci devátých tříd, prvního stupně a rovněž žáci druhého stupně, kteří se budou ve třídách střídat po týdnech.

Podle ředitelky Benešovy základní školy v Plzni Ivety Žižkové se příchod žáků obešel bez problémů. „Všechno jsme zvládli. Kromě deváťáků a prvního stupně nastoupila i část stupně druhého, tedy 6., 7. a 8. A. Třídy B jsou na distanční výuce,“ vysvětlila Žižková.

Odpočatí kadeřníci

Kadeřnictví Martiny Kunzové v Tachově už začalo přijímat objednávky. „Už dnes volalo několik zákaznic. Až otevřeme, budou asi velké fronty,“ řekla Deníku Kunzová. Provozovnu má ve dvou patrech, pánské holičství je bez objednávek, dámské v patře na objednání. „Zvládnout provoz s veškerými nařízenými opatřeními bude proto složitější, ale vzhledem k tomu, že máme k dispozici dvě patra, dá se všechno splnit,“ uvedla dále a dodala, že v období, kdy musela mít zavřeno, čerpala finanční rezervy.

„Zaměstnance mi naštěstí proplatí stát. V první vlně na jaře to bylo osmdesát procent, ale doplácela jsem kolegyním, aby zůstaly na sto procentech. Teď ve druhé vlně přispívá stát na zaměstnance sto procent.“ Majitelka kadeřnictví poznamenala, že v nucené pauze si alespoň odpočinula a připravila se na vánoční období.

Lidé se budou bát

Na čtvrteční otevření se chystá i restaurace U Katakomb v Klatovech. „Těšíme se, že konečně budeme moci otevřít, ale nečekáme žádné velké zázraky, lidé se budou bát. Navíc to omezení zaplněnosti na 50 procent také není příznivé. Budeme to řešit tak, že na každý druhý stůl dáme ceduli rezervace, protože nemáme takové prostory na to, abychom stoly někam odklidili úplně,“ řekl provozovatel Tomáš Baierl s tím, že v současné době už měli v minulých letech plno rezervací na vánoční večírky a o to letos přišli.

Knihy i pohyb

Knihkupectví v centru Rokycan zkusilo prodej přes výdejové okénko. Žádná sláva to však podle majitelky Milady Holé nebyla: „Je tady pro nás nejzajímavější část roku a museli jsme kamenné obchody zavřít. Na rozdíl od supermarketů, kde si zákazníci mohli publikace dál pořizovat. Spatřuji v tom likvidaci drobných živnostníků.“ Pondělní dopoledne Holá strávila obnovením stávkující počítačové sítě, ale už se těší na čtenářskou obec. Nejen v pracovních dnech, ale také o víkendech.

Ve čtvrtek otevře provoz po téměř dvou měsících také fitness Sportovní centrum Hojda v Domažlicích. „Budu pouštět maximálně deset lidí na dané metry čtvereční. Skupinové lekce, jako je třeba spinning, zatím nebudou, v rouškách to opravdu není možné, to by se udusili, navíc plno lidí takto ani cvičit nechce. Budou si moci volně zacvičit ve fitku, ale určitě to nebude v takovém množství jako dříve, kdy mohli být bez roušek,“ vysvětluje provozovatel fitness centra Radoslav Hojda.

Otevře také Olympia v Plzni

Na otevření se rovněž připravuje obchodní centrum Olympia v Plzni. "Věnujeme velké úsilí tomu, aby Olympia Plzeň obstálo jako bezpečné centrum," uvedl manažer Olympie Marek Audes s tím, že zaměstnanci Olympie již od března pokračují ve velmi striktním hygienickém plánu a dezinfikaci všech prostor. "Nastavili jsme režimový plán úklidu s intenzivní certifikovanou desinfekcí. Nemalé úsilí jsme věnovali a neustále věnujeme školení personálu úklidu i ostrahy. Samozřejmostí jsou informace pro nájemce a zákazníky o dodržování hygienických pravidel. Připravili jsme infografiky, které jsou rozmístěné po celém centru. Samozřejmostí jsou dávkovače s dezinfekcí, které jsou rozmístěny po centru tak, aby je mohli zákazníci co nejčastěji využívat. V následujícím týdnu budeme disponovat zcela novou technologií pro plošnou dezinfekci," popsal manažer.

Centrum je podle něj dostatečně rozlehlé, aby bylo naplněno hygienické kritérium pro 15 m2 na 1 zákazníka. "Zákazníci se tedy nemusí obávat o své zdraví nebo, že by museli stát dlouhé fronty, aby si mohli nakoupit. Pokud by však došlo k situaci, kdy některý z obchodů bude mít v jednu chvíli vyčerpanou svoji prostorovou kapacitu pro zákazníky na základě kritéria 15 m2 na 1 zákazníka, je ostraha připravena pomoci s koordinací fronty. Jasným cílem je maximální využití standardní otevírací doby centra od 9:00 – 21:00 a proto žádáme zákazníky, aby své nákupy plánovali a maximálně využili celou otevírací dobu vč. dopoledne či večerních hodin," shrnul Audes.