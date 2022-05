„Zásadní je říct, že jsme v tom roce 2011 pivo začali vařit bez předchozích zkušeností, a to na 115litrové varně pro jeden výčep našeho hostince a náš zlatavý mok jsme pojmenovali Pener. Byl to takový pokus, od něhož jsme se odvíjeli dál,“ začíná své vyprávění Robert Beneš, současný provozovatel Pivovaru U Bizona.

Pivo zde původně vařil Roman „Bizon“ Suchý, dlouholetý výčepní Hostince U Bizona. „Byla to souhra náhod, protože právě v době, když byl Bizon po letech strávených ´na place´ unavený, jsem pořídil z druhé ruky ten 115litrový pivovárek. No, a protože Bizon nadevše miloval pivo a chtěli jsme, aby byl i nadále součástí hostince, udělali jsme z něj sládka. Bohužel na tom byl zdravotně stále hůř a my jsme se museli rozrůstat,“ pokračuje Beneš.

V letech 2011 a 2012 bylo v naší republice ještě minimum minipivovarníků, a tak čižický pivovárek doslova vyčníval a brzy si našel své příznivce, vlastně spíš celý zástup příznivců. „Z důvodu neustále vyprodaného piva jsme rozšířili výrobu o novou 400 litrovou varnu a podnikání dostalo nový rozměr – začali jsme dodávat pivo i do dalších podniků, především do Prahy a Plzně a začali jsme jezdit na pivní festivaly. Asi za tři roky nám přestala kapacita opět stačit, tak jsme postupně stěhovali pivovar v rámci objektu z menších prostor do větších a trojnásobně jsme rozšířili varnu,“ doplňuje Beneš.

Zajímavostí také je, že pivovar budovali od základu s minimálním kapitálem. „Celý pivovar vznikal a stále vzniká postupně podle toho, jak se nám daří prodávat pivo. Postupně inovujeme technologie, dokupujeme pivní tanky a upravujeme prostory. Máme ještě tolik plánů, jen tak se nezastavíme,“ upozorňuje Beneš.

Inspirace v zahraničí

Vedle klasických českých ležáků se navíc od založení pivovaru zajímají i o zahraniční pivní styly, které se v té době na konzervativním českém trhu objevovaly velmi zřídka. „To nás dokázalo odlišit od ostatních, a tak nás naši zákazníci začali vnímat jako pivovar, který se nebojí experimentovat a objevovat nové chutě. Už jsme uvařili více než sto druhů piv. Poslední dobou je to hlavně můj syn, kdo vymýšlí nové pivní receptury a sleduje současnou zahraniční scénu moderních řemeslných pivovarů,“ předává zakladatel slovo budoucímu pokračovateli rodinné tradice, tedy synovi.

„Ve stálé nabídce máme deset druhů piv zahrnující ležáky i svrchně kvašená piva. Pro Košík.cz vaříme řadu Authentic, ve které se zaměřujeme na autentické chutě široké palety pivních stylů z blízkých i vzdálených koutů světa. Piva nefiltrujeme a nepasterizujeme.

„Pivovar mi přinesl spoustu příležitostí a zkušeností. Díky získání ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje za piva Karolína Světlá a Hrobník jsme se podívali na obchodní veletrhy do Paříže nebo Kolína nad Rýnem a vyzkoušeli si i export,“ vyjmenovává úspěchy další člen rodinného podniku Michael Beneš s tím, že jejich pivo stáčejí do půllitrových skleněných lahví i do sudů, které s už jejich návštěvníci zvykli také odvážet domů.

„Najdete nás samozřejmě také v pivotékách, lokálních obchodech a na výčepech, kde mají rádi dobré řemeslné pivo a umí o něj pečovat. A pokud byste chtěli Bizona i ve svém oblíbeném podniku, doporučte nás. Protože my nemáme obchodního zástupce, náš pivovar si prostě lidé doporučují na základě piva,“ uzavírají shodně všichni Benešovi z pivovaru U Bizona.

Pivovar tvoří Robert Beneš společně s manželkou a synem. "Tím, že jsme malý pivovar, tak každý dělá od všeho trochu a neustále na něčem pracují." Zakladatel Robert Beneš má na starost výrobní část, zaměstnance a distribuci. Manželka řeší papírování a provozuje hostinec, který je součástí pivovaru. Syn vystudoval grafický design, a tak navrhuje etikety a celkovou vizuální i marketingovou komunikaci a také se stará o klíčové zákazníky.