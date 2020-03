Po firmě Joka v Klatovech, která přešla z výroby košil na šití roušek se zapojila do pomoci i Okula Nýrsko, která navýšila výrobu ochranných brýlí. „Od pondělí jsme zahájili dodávky obličejových štítů a ochranných brýlí vlastní konstrukce pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Zároveň došlo k navyšování výroby ochranných osobních pomůcek tak, aby výroba pokrývala objednávky Ministerstva zdravotnictví a Správy státních hmotných rezerv. Jakýkoli prodej těchto pomůcek je dočasně pro soukromý a podnikatelský sektor pozastaven,“ sdělil předseda představenstva OKULA Nýrsko a. s. Jan Motlík, který dodal, že uvítají i zájemce na brigádu či trvalou práci.

Velkou pomocí jsou šikovní lidé a firmy i pro Sušickou nemocnici, která se potýká s velkým nedostatkem ochranných pomůcek. Naštěstí se po zveřejnění této situace našli tací, kteří okamžitě začali šít a dodávat roušky a další potřebné věci. „Stát v tomto směru totálně selhal a my jsme rádi, že můžeme našim více než dvou stovkám zaměstnanců dát alespoň tyto doma šité roušky, abychom ochránili zejména hospitalizované pacienty. Je jedna věc, která mne v této těžké době hřeje u srdce. My Češi máme hodně negativních vlastností a když je dobře, často se hádáme a jdeme proti sobě. Ale když je zle, všechno se najednou změní a my dokážeme na vše zapomenout a stát pevně při sobě,“ těší ředitele Sušické nemocnice Václava Radu.

Roušky dodali například Jana Sázavská, Miluše Tomanová – SVOL, Marie Soukupová, Jitka Větráková s dcerou, MUDr. Tomáškovi a dcery, Zuzana Havlovičová, Pavel Javorský, High Point – Sport Schwarzkopf s. r. o., SUCOM PRODUCTION s. r. o., masky poskytli Nářadí Janoušek s. r. o. a desinfekční prostředky vyrobili Karel Požárek Aster Pharma. Pomáhá i mnoho dalších.