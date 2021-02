„Nyní už je to hodně složité, je to dlouhé. Stejně to vidí i ostatní, s kterými se bavím. Padli jsme už na dno, protože stát nám dává polovinu nájmu, ale vy musíte zaplatit tři měsíce plné nájmy a na to konto nám to pak proplatí. Když ale nevyděláváme, jsme zavření, tak musíme zbylých padesát procent někde sebrat. Je to opravdu šílené,“ řekla podnikatelka.

Podobné je to i s kompenzacemi za výplaty. „V televizi vykřikují, jak dávají sto procent výplatu. My jsme v lednu naší prodavačce zaplatili celou výplatu, odvody a vše a doteď jsme nedostali od státu nic a to se blíží konec února, takže budeme muset znovu vše hradit my. Ale kde na to vzít. Už je to pro nás hrozná situace,“ svěřila se Martinová.

NAKUPOVAT MUSÍ

Jako východisko z dané situace nevidí ani úvěr v bance, protože se obává, že ho nebude mít z čeho splácet. Netuší, kdy skutečně obchody budou otevřeny, pořád se jen slibuje. Dalšími velkými výdaji je i potřebný nákup zboží, který nejde odkládat. „Nyní už se najíždí na léto, pojedu do Prahy objednávat zboží. Musím ho zaplatit a budu ho mít na podzim. Když to neudělám, tak ho před Vánoci mít nebudu a bude mi to chybět. Vůbec ale nevím, co bude, jestli vůbec s obchodem tohle uzavírání přežiji. Musím se tak hodně rozhodovat, zda se zadlužit ještě víc a risknout to, nebo vycouvat a nemít zboží. Je to šílený kolotoč a není to jednoduché rozhodování. Objednávky se dělají až rok dopředu, ale vůbec nevíte, jak se zachovat,“ posteskla si Klatovanka.

V době uzavření nešla ani cestou e-shopu, protože dle zkušeností jiných klatovských obchodníků zjistila, že jde jen o práci a papírování navíc, lidé nemají zájem nebo jen minimální.

Plánované otevírání obchodů bedlivě sleduje, ale i tak je vůči tomu skeptická. „Na otevření se těšíme. Jsme zvyklé na lidi a chybí nám kontakt s nimi. Nejhorší je, že jsme v tunelu a vůbec nevidíme světlo, zda se opravdu otevře a hlavně na jak dlouho. Je to stresující. Bohužel i když jsme otevřeli na jaře, tak lidé měsíc nechodili, báli se, a teď se obávám, že to bude to samé. Nevyděláme si tak ani na náklady. Budeme chodit do práce a budeme tak jen trávit čas,“ podělila se o své obavy Martinová.