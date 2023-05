Začněme tím názvem. Souvisí pojmenování piva se Slavnostmi svobody?

Vlastně částečně ano. Udělala jsem recepturu a podařilo se nám pro ni nakoupit směs chmelů, která se jmenuje Veteran blend. Výtěžek z prodeje tohoto chmele jde jako příspěvek válečným veteránům. Takže nám to připadalo jako hezká věc a tenhle chmel dal vlastně symbolické jméno i tomuto pivu.

Říkáte, že se vám podařilo nakoupit směs chmelů s tímto jménem. Nejedná se tedy o český chmel?

Tohle je chmel americký. Základ piva je desítka výčepní, tak jak jsou lidé v Čechách relativně zvyklí, ale je chmelená americkým chmelem, takže pivo je ve výsledku voňavější. A je tam použité i chmelení za studena, takže je i takové trošku svěžejší.

Takže znalci piva jej tedy od klasické desítky rozeznají?

Samozřejmě. Je to sice klasické desetistupňové pivo, ale ten americký chmel mu dává takový ovocnější charakter, větší vůni a vyšší aroma. Takže tyto chmelové vůně by měly být hned na první přivonění zřetelné. Jinak je to pivo relativně dost hořké, mělo by sušše doznívat, aby podporovalo další napití.

Výročí osvobození Plzně: Nad Konvojem svobody proletí gripeny, F-22 i veterány

To zní lákavě. Kdy budou moci návštěvníci Slavností svobody tohle pivo ochutnat?Pivo bude k dispozici od začátku slavností na všech stáncích okolo náměstí. Ale v sobotu kolem půl osmé večer se před koncertem Duke Ellington´s Sacred Concert odehraje na náměstí Republiky slavnostní narážení dřevěného soudku. Vojenská technika přiveze směrem od Dřevěné ulice soudek až k pódiu a pivo tam bude možné zdarma ochutnat.

Bude pivo Veterán k dostání i v plechovkách?

Je to hodně limitovaná edice, ale v plechovkách bude Veterán v prodeji na některých stáncích na náměstí, v dárkové prodejně v Prazdroji a pivotéce v Pivovarském muzeu. Sudové čepované by naopak mělo vystačit na celé Slavnosti svobody. A možná ještě trochu zbyde i na další akce, které budou v Plzni následovat.