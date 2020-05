Na skok k holiči a za pár minut pryč. Tak řeší stříhání mnoho mužů. Ale už i mezi nimi se najdou tací, kteří si chtějí pobyt u kadeřníka užít podobně jako ženy – s kávou, pitím a veškerou péčí. Takový požitek nabízí Barber shop v Klatovech, který otevřel Petr Frydrych. A klientela se stále rozšiřuje.

Petr Frydrych se svým týmem v Barber shopu v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Třebaže jsou Klatovy menší město, i takový podnik si našel svou klientelu. Podařilo se mu přežít i koronavirovou pauzu. „Naštěstí nám vyšel vstříc majitel objektu ohledně nájmu, takže se to dalo zvládnout. Jinak jsme to brali jako delší dovolenou. Nyní jsme rádi, že už jsme mohli otevřít, ale práce v ochranných pomůckách je hrozná. V roušce to ještě jde, ale štít, to je katastrofa – hází odlesky, blesky do očí. Střih trvá zhruba 30 až 45 minut, takže je to náročné, ale musíme to zvládnout. Pak po každém zákazníkovi dezinfikujeme,“ řekl Frydrych, který začal stříhat před více než třemi lety, když bylo v místě tetovací studio.