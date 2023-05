Konec. Kvůli vyšší DPH na točené pivo zvažuje řada hospodských zavření podniku

Zavedení DPH na točené pivo ve výši 21 procent by podle průzkumu bylo pro řadu podniků likvidační. Poznamenalo by hlavně hospody, kde mají jen studenou kuchyni a na pivu je jejich byznys založený. Ani ty s teplou kuchyní by ale nemohly jásat.

Plzeňské pivo. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek