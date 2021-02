Zatímco hospody, které mohou provozovat jen výdejová okénka, končí jedna za druhou, rozhodl se pro opačný krok. Pronajal si penzion s restaurací na Šumavě a výdejní okénko otevřel.

„Majitel penzionu na Šumavě je starší pán a můj dlouholetý kamarád. Už ho nechtěl dál provozovat, tak jsem se s ním domluvil, že to od něj převezmu od podzimu já. To ale přišla druhá vlna koronaviru a všechny restrikce začaly nanovo,“ vypráví Strnad.

Penzion s restaurací si pronajal v Nové Hůrce u Prášil. Jezdí tam na víkendy i s rodinou, přes týden obsluhuje okénko v plzeňském Klubu malých pivovarů.

„Chtěl jsem, aby o nás na Šumavě lidi už trochu věděli, tak jsem si řekl, že zkusím okénko rozjet a uvidím. Už jsem měl navíc navařený ležák. Dnes okénko funguje už třetí týden a zákazníci docela chodí. Jezdí jich hodně z okolí, ale i z Plzně. To jsou většinou mí kamarádi, kteří mají kolem Hartmanic a Železné Rudy byty,“ říká dále.

PIVO A HOTOVKY

V nabídce má Strnad lahvová a čepovaná piva a hotová jídla. „Nabízíme polévky a bavorské vdolečky. Ty se prodávají spolu s kulajdou asi nejvíc. Jídlo si zákazníci odnášejí v krabičkách a většinou ho sní hned v autě na parkovišti,“ popisuje Strnad s tím, že okénko funguje vždy od pátku do neděle po celý den. A má úspěch. „Místní i návštěvníci Šumavy jsou rádi, že tu něco takového je, protože široko daleko žádná restaurace není. Nejbližší hospoda je v Prášilech a v Rudě, ale to je od nás více než pět kilometrů daleko. Do budoucna bych rád penzion i s restaurací odkoupil. Jenže to-mu, kdo dělá v pohostinství, nepůjčí teď banky ani pětikorunu, takže musím ještě vydržet,“ dodává Strnad.