Zlevnění se projevilo již první červnový den. V Klatovech ještě na čerpacích stanicích Shell a Benzina stála nafta poslední květnový den 47,70 Kč/l a následující den 45,90 Kč/l. To řidiče sice potěšilo, ale byli by rádi za ještě nižší ceny. „Dvě koruny na litr jsou sice super, ale i tak je to astronomická cena, je to hrozné, člověk už si v téhle době rozmýšlí, jestli pojede do krámu autem nebo půjde pěšky a jestli si koupí půlku nebo celý chleba. Je to vše tak drahé. A benzín, ten vždy na chvíli klesne a za chvíli zase vyskočí, nedá se tomu věřit,“ okomentoval jeden z řidičů Václav Babka.

Stejná cena byla 1. června také u čerpací stanice Robin Oil – 45,90 Kč/l, ale tam byla totožná už i poslední květnový den.

