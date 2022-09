Zdražení piva plánuje například plzeňský Zach's Pub. „Cenu budu muset zvýšit, pravděpodobně od října, odkdy plánuje zdražit Prazdroj. Půllitr čepované Plzně stojí dnes u nás 55 korun, zdražit plánujeme o tři koruny. Netěší nás to, protože jsme zdražovali na konci minulého roku, ale prazdrojské zvýšení cen musíme nějak promítnout i do naší nabídky,“ řekl Karel Zach, majitel Zach's Pubu. Růst cen piva bude muset reflektovat také restaurace Republika 24 v centru Plzně, kde stojí už dnes půllitr piva Pilsner Urquell 69 korun. „Dopadne to pravděpodobně tak, že budeme muset pivo koncovému zákazníkovi zdražit,“ sdělil za restauraci Roman Moulis.

„Jsme menší rodinný podnik s dlouholetou tradicí a vím, že díky velice příznivým cenám se k nám do hospůdky hosté vracejí rádi. Pokud se ale cena piva zvedne, musíme reagovat také. Ale jen o tolik, o kolik zdraží dodavatel, tedy Plzeňský Prazdroj. Nenasytnost není mojí vlastností a tak se budu i nadále držet přísloví 'nemusí pršet, stačí když kape'. Pro mě je spokojený zákazník vždy na prvním místě,“ řekl majitel plzeňské Hospůdky v Sadech Ota Šmíd s tím, že půllitr piva Pilsner Urquell bude ještě po celé září díky speciální akci stát 35 korun, od října pak 50 korun.

Prazdroj zdraží od října čepovaná i balená piva průměrně o 1,70 Kč na půllitru

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od října většinu produktů v průměru o 1,70 korun na půllitr. Změny se týkají balených i čepovaných piv.

Podle mluvčího Plzeňského Prazdroje Zdeňka Kováře jsou důvodem zdražení piva především prudce rostoucí náklady na energie i obaly v posledních měsících. „Jde v průměru o osm procent, přičemž inflace, tedy meziroční růst spotřebitelských cen, přesáhla v červnu i červenci hranici 17 procent,“ informoval Kovář, podle kterého se pivovar, stejně jako celá tuzemská ekonomika, potýká s trvalým a v posledních měsících výrazně akcelerujícím růstem cen vstupů, které tvoří podstatnou část jeho nákladů ve výrobě a distribuci.