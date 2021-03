Jana Brabcová, jednatelka společnosti GrafiaZdroj: Deník/V. ZimováOd 30. března do 1. dubna na adrese www.veletrhprace.online nabídnou organizátoři nejen virtuální stánky firem, ale i řadu zajímavých přednášek a poradenství zdarma. Nejen o této akci, ale třeba také o tom, jak současná doba ovlivňuje práci personalistů, mluví v rozhovoru pro Deník Jana Brabcová, jednatelka plzeňské společnosti Grafia, která veletrh pořádá.

Co vás k uspořádání akce v on-line prostředí vedlo? A jak se liší přípravy?

Rozhodli jsme se kvůli neustálým změnám v pandemických opatřeních a také už nás kontaktovaly některé podniky. Tak jsme si řekli, že zkusíme on-line, i když to přinese náklady spojené s technickým zajištěním, musíte zaplatit prostředí, techniky… Není to prostě tak jednoduché, jak by si někdo mohl říct. A když to půjde, tak třeba na podzim uspořádáme veletrh v klasické podobě.

Jaký okruh profesí firmy nabízejí? Mají o tuto formu veletrhu zájem?

Nabízené pozice nejsou jen dělnické, jsou tam i administrativní, technické, manažerské, zkrátka napříč trhem. Spektrum profesí je poměrně zajímavé. Některé firmy vyčkávají, až bude možné veletrh uspořádat v klasické podobě, protože chtějí uchazeče vidět naživo.

Současná opatření se podepsala nejen na formě veletrhu, spousta lidí je teď na home office, z domova často pracují i personalisté. Jaký to má vliv na práci těch, kteří se starají o získání kvalitní pracovní síly pro svoje firmy?

Jejich každodenní práce se teď soustředí spíš na řešení vládních opatření, na která musejí neustále reagovat. Potýkají se ze zvýšenou administrativou, zajišťováním respirátorů, testů a dalších věcí. Často se tak dostávají do situace, že nemohou koncepčně řešit svoji práci. A do toho řeší ještě home office a jeho dopady do pracovních týmů.

Co máte na mysli?

Home office musí být nejen technicky, ale také organizačně a právně zajištěn. Mohou vzniknout až kuriózní situace - někdo se může doma polít horkou kávou nebo mu probíjí kabel u PC a vzniká otázka, zda jde o pracovní úraz. Práce doma není vhodná pro každého, řada lidí raději pracuje spolu s ostatními, jiným naopak pracovní směna zabere doma celý den i večer, všechno jim trvá déle, ztrácí se vyvážení pracovního a rodinného života. Dlouhodobý home office se podepisuje na psychice lidí, zejména extrovertů. Personalisté pak řeší pomoc lidem, kteří už třeba z domova pracovat nechtějí nebo nemohou. Před manažery i personalisty pandemie postavila nové úkoly. Zvyšuje to i nároky na jejich osobně-organizační schopnosti.

Prostřednictvím videohovorů se dělají i pracovní pohovory. Je to dostačující způsob, jak zjistit o uchazeči vše potřebné?

Přes obrazovku určitě všechno nezjistíte. Jsme lidé, nejsme stroje, funguje řeč těla, smyslové vnímání, hodně zjistíte i pouhým podáním ruky. Tohle všechno v on-line odpadne. To, že člověk na obrazovce vypadá skvěle, neznamená, že bude dobře fungovat v týmu na konkrétním pracovišti. Navíc v západních Čechách je skladba pracovních míst orientovaná hlavě na výrobu, což předpokládá i různé praktické zkoušky, které přes počítač těžko uděláte. Ale na druhé straně je to příležitost, jak pohovory vůbec realizovat, pokud do firmy nikdo cizí nesmí. A možná i získat kandidáta, který by na pohovor třeba nepřijel.

Za rok přibylo v Plzeňském kraji na Úřadu práce čtyři tisíce uchazečů, naopak volná pracovní místa ubývají. Jaký podle vás bude vývoj situace na trhu práce po odeznění současné situace?

To by bylo možná otázka spíš na někoho z místní pobočky Úřadu práce, ale osobně mám pocit, že zaměstnanost je v postižených odvětvích zatím uměle držena programem Antivirus a dalšími dotacemi na zaměstnance, kteří jsou doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele nebo OČR. Jakmile dotace skončí, může se stát, že některé podniky začnou propouštět a nezaměstnanost se bude postupně zvyšovat. Nenastane to hned, projeví se odstupné nebo výpovědní lhůty a v létě samozřejmě dovolené. Výrobní podniky zatím říkají, že jedou, nemají lidi, ale to se pak nemusí potkávat se strukturou uchazečů o práci, kteří budou z jiných sektorů a nebudou do výroby chtít.

Mohou to pak vyřešit nějaké rekvalifikační programy?

Je otázka, na co se člověk chce rekvalifikovat a zda je to smysluplné. Je dobré využít služeb kariérových poradců, kteří znají místní trh práce a mají zároveň přehled o vzdělávacích institucích a jejich kurzech. Doporučuje se stavět na původní profesi nebo zájmu. S odstupem času někteří lidé hodnotí změnu profese velmi pozitivně, zejména když se dostali ke svému vysněnému povolání, které dříve vykonávat nemohli. Znám osobně několik vyhořelých manažerů, kteří jsou dnes spokojeni v řemeslech či jako kvalifikovaní pracovníci ve výrobě, např. operátor CNC strojů - konečně vidí hmatatelný výsledek své práce a jsou domů s čistou hlavou.

Ve výrobních pozicích ale jde také často o fyzickou kondici a manuální zručnost, což například někteří lidé pracující v administrativě nezvládnou nebo do výroby ze zdravotních důvodů nemohou. Vím, že v Ostravě se třeba skupina horníků rekvalifikovala na programátory, ale to je spíše výjimečné. Lidé se často pro své povolání rozhodují podle toho, jestli jim jde matematika. Pokud ne, těžko je po dvaceti letech v netechnickém oboru namotivujete k zaměstnání technického směru.

Málokdo ale ví, že i zaměstnaná osoba může získat rekvalifikaci proplacenou úřadem práce. Poradíte, jak na to?

Asi máte na mysli tzv. zvolenou rekvalifikaci, kdy se nejprve zaregistrujete jako "zájemce o zaměstnání", což jde dnes možné i on-line. Pak můžete na ÚP požádat o rekvalifikaci, kterou jste si sami vybrali, a bude-li schválena, úřad ji za vás zaplatí.

Co tedy letošní Klíč k příležitostem nabídne? Jak vše pro jeho návštěvníka bude vypadat?

Všem doporučuji se registrovat na www.veletrhprace.online, registrace je opravdu jednoduchá a je, jako celý veletrh, zdarma. Díky tomu si pak návštěvník může zarezervovat čas pro některou z individuálních poraden, může se přihlásit na pracovní pohovory. Na běžném veletrhu by odcházel s taškou s propagačními materiály, takže tady má k dispozici "virtuální igelitku" se všemi materiály a nabízenými pracovními pozicemi. Do profilu si může nahrát svůj životopis a naklikat firmy, kam ho pošle. Virtuální stánky firem pak nabídnou možnost zhlédnutí videí, stažení letáků, o každé firmě bude k dispozici přednáška, která bude přenášena na YouTube. A ti, kteří jsou třeba méně digitálně zdatní, mohou na sebe u firem nechat kontakt, aby se mu mohly ozvat. Můžete použít počítač, tablet nebo chytrý mobil.

Co vše mohou lidé konzultovat v poradnách?

V poradnách radí kariéroví poradci, pracovní právník, psycholog, zájemcům o práci v zahraničí EURES, začínajícím podnikatelům CzechInvest, máme zde ale také poradnu pro cizince nebo občanskou poradnu pro lidi v těžkých životních situacích. Lidé mohou konzultovat třeba volbu zaměstnavatele, rekvalifikace, životopis i další záležitosti.

A jaké okruhy přednášek zájemcům nabídnete?

Program je letos asi nejbohatší, všechny přednášky budou vysílány on-line a bude možné je zhlédnout i další tři měsíce ze záznamu na YouTube. Nabízíme klasická témata týkající se pracovního trhu - jak získat práci, jak se nespálit, jak s home office, jak získat rekvalifikaci, jak to vypadá s budoucností profesí a další. Aktuální situaci reflektují přednášky na téma jak se nezbláznit z covidu, či jak se pozná, že už jsem se zbláznil. Přednášet budou i zástupci Policie ČR a Městské policie, ti poradí se zásadami bezpečného chování. I letos proběhne vyhlášení ocenění Mamma Parent Friendly pro podniky přátelské rodině. Navštívit veletrh se vyplatí, i když práci právě nehledáte!