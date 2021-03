Adnrea Strnadová a Jakub Randl, mladý pár z Libereckého kraje, rozšířili řady veganů. A jelikož se chtěli o své recepty a nadšení podělit, otevřeli v Liberci veganské „okénko“ VEGway.

Člověk se musí naučit jinak jíst, vařit i myslet. Jakmile tohle dokáže, dál už je to snadné, říká veganka. | Foto: Shutterstock

Jejich cesta k veganskému stylu života nebyla jednoduchá. „Po opuštění rodného hnízda jsem se začala cíleně zajímat o to, co jím. S veganstvím jsem se seznamovala postupně, ale jakmile jsem se pro něj rozhodla, věděla jsem, že to je to pravé,“ vysvětluje Andrea Strandová. „Začátky nebyly jednoduché. Když člověk z jídelníčku vyřadí živočišné produkty, které po léta tvoří jeho podstatnou část, nezbývá mu toho moc. Musí se naučit jinak jíst, vařit i myslet. Jakmile tohle dokáže, dál už je to snadné,“ říká veganka.