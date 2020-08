Tenkrát jsme v Deníku napsali: Turnaje, který se hrál jako Memoriál Rendy Vachouška na památku tragicky zesnulého mladého hokejového brankáře, jenž působil i v HC Klatovy, se zúčastnilo pět týmů. Jeho vítězem se stal tým HC Klatovy. Turnaj pořádal na sušickém zimním stadionu HBC Dominátor Sušice ve spolupráci se Sportovištěm města Sušice.

„Brácha měl hokejbal rád, oba jsme ho hráli, tak nás prostě napadlo, že uspořádáme na jeho památku tento turnaj. Bude to první ročník, ale určitě bychom byli rádi, kdyby se to stalo vždy na začátku srpna tradicí. Oslovili jsme hokejové týmy Rokycan a Klatov, kde Renda chytal, aby na turnaji na něj zavzpomínali ti, co ho znali. Oba kluby s účastí souhlasily a navíc se nám přihlásily ještě další dva týmy z Plzně," popsal vznik memoriálu před časem Erik Vachoušek.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Z pětice týmů se do play off po zápasech systémem každý s každým probojovaly čtyři týmy – HC Klatovy, DDM Rokycany, HBC Taurus Plzeň a HBC Dominátor Sušice. Družstvo HBC Vrány Černíkovice se do vyřazovacích bojů nedostalo a skončilo na posledním místě. V semifinále se tak utkaly DDM Rokycany s HBC Taurus Plzeň a HBC Dominátor Sušice s HC Klatovy. Poražení semifinalisté se střetli v boji o třetí místo, Sušice v něm podlehla Plzni 0:2. Ve finále porazily Klatovy Rokycany 2:1.

Klatovští měli z výhry obrovskou radost, neboť – jak sami přiznali – hokejbal byl pro tři čtvrtě týmu neznámou. „Vítězství v turnaji jsme dosáhli díky kapitánce týmu HC Klatovy Mileně Ciňkové, která nás dovedla až do finále. Po první prohře 0:3 s Plzní jsme zařadili vyšší rychlostní stupeň a naladili se na vítěznou vlnu. Výhry 2:0 nad Sušicí, 3:1 nad Rokycany a 2:1 nad Černíkovicemi nás dostaly na první místo skupiny. Pak následovalo semifinále, ve kterém jsme hráli proti Sušici. Po výhře 2:1 šel náš tým do finálového boje o prvenství a krásný velký pohár. Ve finále jsme porazili Rokycany 3:1 a mohli slavit," popsal cestu za vítězstvím člen klatovského týmu Pavel Turhobr, který dodal, že celý manšaft pochválil práci kapitánky Mileny Ciňkové slovy: „Náš kápo z nás udělal vítěze."

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Konečné pořadí 1. Memoriálu Rendy Vachouška: 1. HC Klatovy, 2. DDM Rokycany, 3. HBC Taurus Plzeň, 4. HBC Dominátor Sušice, 5. HBC Vrány Černíkovice

Sestava vítězů: René Pericat – Milena Ciňková, Pavel Turhobr, Tomáš Mach, Václav Bouček, Martin Krch, Jakub Kolařík, Jan Jonáš, Antonín Bastl, Radek Pitel, Miroslav Kodýtek, Pavel Nauš a na finále dorazil i Václav Nauš.

Celky na prvních třech místech byly odměněny poháry, lahví sektu a dárky od sponzora. Všichni účastníci také obdrželi pamětní list.