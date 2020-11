Teď už je plnoletý, ale na konci roku 2015 slavil sušický plavec Jan Panenka coby třináctiletý klučík obrovský úspěch, který mu už nikdo nikdy nevezme.

Sušický Jan Panenka (uprostřed) z TJ Klatovy vyhrál dva závody sdruženého krajského finále v plavání 2015. | Foto: Ivan Šlajs

Závodník TJ Klatovy totiž na tehdejším sdruženém krajském finále v plavání Plzeňského a Karlovarského kraje získal dvě zlaté medaile. Pojďme se nyní společně podívat na to, co jsme o tomto velkém úspěchu v Klatovském deníku tenkrát psali. A to v rámci tradiční nedělní rubriky Zpátky do minulosti.