Zpátky do minulosti. Na turnaji v Mochtíně vyhrál Petr Černý

Po čtrnáctidenní přestávce jsme si pro vás opět připravili další ze sportovních dílů nedělního miniseriálu webu Klatovského deníku Zpátky do minulosti. Tentokrát se pomyslným strojem času přesuneme o sedm let zpátky. Konkrétně do období před Vánoci, kdy se v Mochtíně uskutečnil další ročník tradiční turnaje ve stolním tenisu s názvem „O vánočního kapra“.

Ilustrační snímek. | Foto: Stolní tenis Morava

Ten pořádá TJ Sokol Mochtín v čele s hlavním organizátorem Karlem Šotem. Tehdejší ročník vyhrál domácí borec Petr Černý, který obhájil prvenství z roku 2012. Tenkrát jsme v Deníku napsali: Tradiční turnaj ve stolním tenisu „O vánočního kapra" uspořádala v Mochtíně tamní Tělovýchovná jednota Sokol. „Turnaj byl určený amatérům, to jest hráčům, kteří nehrají mistrovské soutěže ve stolním tenisu. Přesto měl velmi pěknou sportovní úroveň. Jen účast mohla být trochu větší," posteskl si Karel Šot, hlavní organizátor tohoto turnaje. V soutěži žáků přijel z Červeného Poříčí obhajovat loňské prvenství Petr Jílek, ale tentokrát nevyhrál. Přehrál ho a vítězství získal šikovný mochtínský fotbalista Tomáš Velek, druhý byl Petr Jílek a třetí Miroslav Švátora z AC Lhůta. V hlavním turnaji mužů se ale obhajoba loňského prvenství podařila Petru Černému, který reprezentoval PS Křeč Mochtín. Dokázal uhrát dvě remízy, ve zbytku zápasů zvítězil a získal zaslouženě celkové prvenství před Tomášem Trubačem z Třebomyslic a třetím Jiřím Chárou z Klatov. Turnaj se naposledy uskutečnil vloni v prosinci, kdy ho vyhrál Tomáš Velek z pořádající TJ Sokol Mochtín. Petr Černý, několikanásobný vítěz a premiant z roku 2012 i 2013, skončil stříbrný. Letos se kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením turnaj bohužel neuskuteční. Můžeme tak doufat, že snad zase za rok. Koneckonců, Vánoce bez kapra jsou na nic…