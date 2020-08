Tenkrát jsme v Deníku napsali: Dva nejlepší mladí kajakáři z klatovského okresu byli hlavním reprezentačním trenérem České republiky nominováni na Závod olympijských nadějí ve vodním slalomu na divoké vodě do polského Krakova, který se jel první říjnový víkend.

Vít Pohanka, čtvrtý junior z letošního MČR do 16 let z oddílu KK Klatovy o. s., a zlatá medailistka z mistrovství ČR žáků, Antonie Galušková z KVS Sušice, se tak zúčastnili svého posledního juniorského mezinárodního závodu v sezoně 2015.

Pohanka skončil v kategorii do 16 let ve dvou závodech na sedmém a osmém místě, Antonie v kategorii do 14 let sobotní závod vyhrála a v nedělním obsadila druhé místo.

„Měl jsem poprvé šanci zažít, jak to vypadá v reprezentačním týmu. Byl jsem v týmu s českými reprezentanty a viděl jsem, jak se připravují a jak se chovají. Ti starší jsou jak profesionálové. Zajímavý byl i přístup trenéra juniorské kajakářské reprezentace. Žádné složité vysvětlování, každý pohyb při závodu směřoval pouze ke zkrácení času. Plán B neexistoval. A na tak divoké vodě, jako je v Krakově, to nebylo pro nás mladší vůbec jednoduché. Byla to úžasná zkušenost," zhodnotil Pohanka.

To Galušková není v reprezentačních výběrech žádný nováček. „V sobotu mně všechno vycházelo v semifinále i ve finále. V neděli jsem vyhrála kvalifikaci, ale ve finále se na mě lepila smůla. Hodně jsem chybovala, ale i tak jsem byla ráda za to, jak to dopadlo. Hlavní trenér mě zařadil už při tréninku před závodem mezi starší holky, a tak jsem trochu měla strach. Ale ony mě braly. Fandily jsme si pak navzájem, což bylo strašně fajn," zhodnotila Galušková průběh závodu.

Studenta klatovského gymnázia Pohanku a studentku sušického gymnázia Galuškovou čeká již brzy náročná podzimní a zimní příprava na sezonu 2016. Už od poloviny října přijde na řadu najíždění velkého objemu kilometrů na chladnoucích řekách, a to tak dlouho, než voda zamrzne. K tomu budou patřit posilovny, plavání i tělocvičny.

V půlce listopadu ještě absolvují společně desetidenní kondiční soustředění v teplejším francouzském Lyonu se Sportovním centrem mládeže pro jižní a západní Čechy. Oba sportovci se netají tím, že se těší, až zamrzne, na tréninky do teplého sušického bazénu, kde je nainstalována unikátní technologie protiproudu s brankami pro vodní slalom. Pravděpodobně i díky tomu, že v loňském roce v tomto ráji pro vodáky ani jeden z nich nevynechal jediný zimní trénink, jsou výkonnostně tam, kde momentálně jsou.